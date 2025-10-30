快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

TPBL／紀錄台鬧烏龍 聯盟嚴厲譴責啟動內部檢討

中央社／ 台北30日電
夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失。 圖／夢想家粉絲團
夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失。 圖／夢想家粉絲團

針對昨天夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）表達嚴厲譴責，啟動內部檢討機制。

福爾摩沙夢想家昨天於客場迎戰高雄全家海神，在第3節剩下8分05秒時，球員張宗憲被吹判技術犯規，並已累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，應立即取消該場比賽資格，沒想到紀錄台到第3節剩下4分07秒才發現錯漏，TPBL也馬上召集技術委員會與裁判長進行懲處會議。

TPBL今天透過聲明指出，依聯盟賽務規章內未盡事宜，悉依國際籃球總會（FIBA）規定辦理，此次爭議屬於紀錄台職責範疇，只是本場執法裁判與臨場技術委員亦未即時發現，因此將主場紀錄台的紀錄員、助理紀錄員停權2週，同時臨場技術委員及執法裁判停權2週，予以記點扣分，納入後續執法考核。

TPBL強調，對此事件表達最嚴正之譴責，並已啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判的教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再發生。

籃球

延伸閱讀

TPBL／六度改版誕生個人簽名鞋 林俊吉曝：很多洋將想要

TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

TPBL／克羅馬開季就飆大三元 雲豹賞夢想家3連敗

相關新聞

TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

27歲的福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天迎接生涯新里程碑，由Mizuno打造的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRI...

TPBL／紀錄台鬧烏龍 聯盟嚴厲譴責啟動內部檢討

針對昨天夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失，台灣職業籃球大聯盟...

TPBL／六度改版誕生個人簽名鞋 林俊吉曝：很多洋將想要

福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天正式發表個人首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，成為本土第一位擁有...

PLG／只打一場就Thank you！勇士掰了洋將飛米

PLG新賽季剛點燃戰火，只打了一場比賽的台北富邦勇士隊今天就宣布，與洋將飛米（Olufemi Olujobi）達成共識，...

PLG／首度對決技壓半獸人 領航猿阿提諾：只專注在自己

台南台鋼獵鷹前NBA球員半獸人在今天進行來台首戰，雖然有12分、12籃板演出，但面對桃園璞園領航猿阿提諾卻絲毫討不到便宜...

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

開季吞下3連敗的福爾摩沙夢想家，今天終於在高雄嚐到勝利滋味，在馬建豪復出、全隊3人得分超過20分發揮，以及林俊吉第四節獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。