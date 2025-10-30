TPBL／紀錄台鬧烏龍 聯盟嚴厲譴責啟動內部檢討
針對昨天夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）表達嚴厲譴責，啟動內部檢討機制。
福爾摩沙夢想家昨天於客場迎戰高雄全家海神，在第3節剩下8分05秒時，球員張宗憲被吹判技術犯規，並已累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，應立即取消該場比賽資格，沒想到紀錄台到第3節剩下4分07秒才發現錯漏，TPBL也馬上召集技術委員會與裁判長進行懲處會議。
TPBL今天透過聲明指出，依聯盟賽務規章內未盡事宜，悉依國際籃球總會（FIBA）規定辦理，此次爭議屬於紀錄台職責範疇，只是本場執法裁判與臨場技術委員亦未即時發現，因此將主場紀錄台的紀錄員、助理紀錄員停權2週，同時臨場技術委員及執法裁判停權2週，予以記點扣分，納入後續執法考核。
TPBL強調，對此事件表達最嚴正之譴責，並已啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判的教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再發生。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言