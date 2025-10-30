TPBL／紀錄台鬧烏龍 聯盟嚴厲譴責啟動內部檢討

針對昨天夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）表達嚴厲譴責，啟動內部檢討機制。

福爾摩沙夢想家昨天於客場迎戰高雄全家海神，在第3節剩下8分05秒時，球員張宗憲被吹判技術犯規，並已累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，應立即取消該場比賽資格，沒想到紀錄台到第3節剩下4分07秒才發現錯漏，TPBL也馬上召集技術委員會與裁判長進行懲處會議。

TPBL今天透過聲明指出，依聯盟賽務規章內未盡事宜，悉依國際籃球總會（FIBA）規定辦理，此次爭議屬於紀錄台職責範疇，只是本場執法裁判與臨場技術委員亦未即時發現，因此將主場紀錄台的紀錄員、助理紀錄員停權2週，同時臨場技術委員及執法裁判停權2週，予以記點扣分，納入後續執法考核。

TPBL強調，對此事件表達最嚴正之譴責，並已啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判的教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再發生。