TPBL／六度改版誕生個人簽名鞋 林俊吉曝：很多洋將想要

福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天正式發表個人首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，成為本土第一位擁有個人寫款的阿吉透露，個人簽名鞋的消息一出，不少許多洋將表達興趣，前隊友麥卡洛就是之一，屆時肯定要送上「夢想家配色」給現在效力台啤永豐雲豹的前隊友。

阿吉第一雙簽名鞋從兩年前就開始醞釀，期間經過六度改版，將Mizuno和阿吉牽線的關鍵人、夢想家領隊陳立宗笑說，平常的林俊吉十分隨和，但對球鞋設計卻一再提出意見和需求，「正常來說不用那麼長時間，這過程阿吉非常用心。」

林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，夢想家團隊一同出席記者會。記者曾思儒／攝影

林俊吉比劃著腳上戰靴提到，從楦頭、鞋舌高低和腳後跟的包覆都有提出建議，才打造出這雙適合變向、快速度的個人鞋款，今天先曝光兩種配色，11月還有有更多新色發布。

夢想家總經理韓駿鎧、董事長田壘到新任總教練簡浩今天也都穿上阿吉戰靴，力挺「夢想家小跑車」，簡浩說：「其實阿吉打得非常好，有自己的鞋子是種肯定，希望他可以每年一直進步，我覺得他還沒到最好的狀態。」

林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。記者曾思儒／攝影

昨天夢想家迎接新賽季首戰，林俊吉替補上場扮演「第四節先生」，全場18分有12分集中在決勝節，簡浩今天也表示，今年賽季會讓阿吉從板凳出發，「先讓他在場下看一下場上狀況，上來帶點不一樣的節奏。他球風和小安（蔣淯安）不太一樣，所以可以來點不一樣的節奏。」

拿過PLG年度第六人的林俊吉提到，季前簡浩就有和每位球員討論過新賽季定位，板凳出發對自己沒問題，可以明確知道要做什麼，倒是有個人簽名鞋款還比較緊張，他笑說：「沒想到那麼快會有這件事，到今年要上場都還覺得不真實。還沒上場壓力滿大，不過上場後就壓力釋放了。」