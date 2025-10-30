TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

27歲的福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天迎接生涯新里程碑，由Mizuno打造的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」正式推出，讓他成為國內擁有個人簽名鞋第一人。今天夢想家領隊陳立宗更宣布，將捐出一千雙阿吉簽名鞋到基層，讓喜歡籃球的部落、偏鄉小朋友也有機會追逐夢想。

林俊吉來自南投仁愛鄉，資源缺乏加上175公分的身高，籃球路不被看好，但他從埔里國中、能仁家商、健行科大到進入夢想家，用表現證明自己，也成為家鄉許多小球員的偶像。

陳立宗透露，4年前曾到仁愛國中找林俊吉，當時看到認真練球的阿吉身邊圍繞許多小球員、幫阿吉撿球，這一幕讓他留下深刻印象，加上美津濃的水野社長看比賽對阿吉留下深刻印象，因緣際會促成這次的特別合作。

「我本身是製鞋業，他們（部落小朋友）最想穿的就是阿吉穿的鞋子。品牌不重要，重要的是阿吉是他們的偶像。」陳立宗今天提到，這雙鞋的起心動念是讓喜歡阿吉的小朋友有雙「很開心的球鞋」，夢想家和美津濃的公益計劃將捐出一千雙阿吉簽名鞋到基層和部落，「這是這件事情我覺得最開心的部分。」

來自春陽部落的林俊吉提到，過去在部落要有一雙新球鞋得來不易，這雙簽名鞋款對自己非常特別，「謝謝立宗哥一直放在心上，能做自己鞋子再回饋部落，對我和部落小朋友都是非常大的意義。」

成為今天當然主角，林俊吉形容「到現在還覺得很不真實」，他透露兩年前聽到計畫自己也滿緊張，「要穿自己的鞋還要面對大家，會不會受到質疑？」但他告訴自己勇敢面對，把這次合作當很好的紀念和精力，「不要害怕去質疑，好好的做更有意義的事情。」