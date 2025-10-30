快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
林俊吉（中）發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，和夢想家領隊陳立宗（右）、球鞋設計師Stacy合影。記者曾思儒／攝影
林俊吉（中）發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，和夢想家領隊陳立宗（右）、球鞋設計師Stacy合影。記者曾思儒／攝影

27歲的福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天迎接生涯新里程碑，由Mizuno打造的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」正式推出，讓他成為國內擁有個人簽名鞋第一人。今天夢想家領隊陳立宗更宣布，將捐出一千雙阿吉簽名鞋到基層，讓喜歡籃球的部落、偏鄉小朋友也有機會追逐夢想。

林俊吉來自南投仁愛鄉，資源缺乏加上175公分的身高，籃球路不被看好，但他從埔里國中、能仁家商、健行科大到進入夢想家，用表現證明自己，也成為家鄉許多小球員的偶像。

陳立宗透露，4年前曾到仁愛國中找林俊吉，當時看到認真練球的阿吉身邊圍繞許多小球員、幫阿吉撿球，這一幕讓他留下深刻印象，加上美津濃的水野社長看比賽對阿吉留下深刻印象，因緣際會促成這次的特別合作。

「我本身是製鞋業，他們（部落小朋友）最想穿的就是阿吉穿的鞋子。品牌不重要，重要的是阿吉是他們的偶像。」陳立宗今天提到，這雙鞋的起心動念是讓喜歡阿吉的小朋友有雙「很開心的球鞋」，夢想家和美津濃的公益計劃將捐出一千雙阿吉簽名鞋到基層和部落，「這是這件事情我覺得最開心的部分。」

來自春陽部落的林俊吉提到，過去在部落要有一雙新球鞋得來不易，這雙簽名鞋款對自己非常特別，「謝謝立宗哥一直放在心上，能做自己鞋子再回饋部落，對我和部落小朋友都是非常大的意義。」

成為今天當然主角，林俊吉形容「到現在還覺得很不真實」，他透露兩年前聽到計畫自己也滿緊張，「要穿自己的鞋還要面對大家，會不會受到質疑？」但他告訴自己勇敢面對，把這次合作當很好的紀念和精力，「不要害怕去質疑，好好的做更有意義的事情。」

林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。記者曾思儒／攝影
林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。記者曾思儒／攝影
林俊吉（中）發表個人簽名鞋款，夢想家領隊陳立宗（左）分享其中故事。記者曾思儒／攝影
林俊吉（中）發表個人簽名鞋款，夢想家領隊陳立宗（左）分享其中故事。記者曾思儒／攝影
林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。記者曾思儒／攝影
林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。記者曾思儒／攝影
林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。記者曾思儒／攝影
林俊吉發表個人簽名鞋款「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。記者曾思儒／攝影

籃球

延伸閱讀

回憶殺！昔日偶像女團蜜雪薇琪成員挑戰「最強的身體」

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

TPBL／克羅馬開季就飆大三元 雲豹賞夢想家3連敗

TPBL／冠軍熱門卻吞開季2連敗 蔣淯安點出夢想家卡彈主因

相關新聞

TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

27歲的福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天迎接生涯新里程碑，由Mizuno打造的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRI...

TPBL／六度改版誕生個人簽名鞋 林俊吉曝：很多洋將想要

福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天正式發表個人首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，成為本土第一位擁有...

PLG／只打一場就Thank you！勇士掰了洋將飛米

PLG新賽季剛點燃戰火，只打了一場比賽的台北富邦勇士隊今天就宣布，與洋將飛米（Olufemi Olujobi）達成共識，...

PLG／首度對決技壓半獸人 領航猿阿提諾：只專注在自己

台南台鋼獵鷹前NBA球員半獸人在今天進行來台首戰，雖然有12分、12籃板演出，但面對桃園璞園領航猿阿提諾卻絲毫討不到便宜...

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

開季吞下3連敗的福爾摩沙夢想家，今天終於在高雄嚐到勝利滋味，在馬建豪復出、全隊3人得分超過20分發揮，以及林俊吉第四節獨...

PLG／半獸人來台首秀12分、12籃板 獵鷹不敵全員得分的領航猿

台南台鋼獵鷹在今天進行新賽季開幕戰，也是陣中前NBA球員半獸人首度出賽，不過半獸人來台首秀表現並不如預期，攻下12分外帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。