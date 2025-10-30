快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

PLG／只打一場就Thank you！勇士掰了洋將飛米

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
飛米離開勇士隊。圖／勇士隊提供
飛米離開勇士隊。圖／勇士隊提供

PLG新賽季剛點燃戰火，只打了一場比賽的台北富邦勇士隊今天就宣布，與洋將飛米（Olufemi Olujobi）達成共識，雙方合意提前終止合約。球團感謝飛米在隊期間的努力與貢獻，並祝福他未來發展順利。

飛米從2022年加盟高雄鋼鐵人隊，在鋼鐵人兩個賽季以「鐵米」征戰，2023-24賽季場均有22.8分、9.9籃板、2.6助攻表現，上季轉戰日本B聯盟還曾在名古屋戰鷹隊和曾祥鈞當隊友。曾祥鈞返台重新加入勇士，飛米上月也加盟勇士，但兩人再度同隊的緣分只有一場比賽。

26日PLG開幕戰出賽衛冕軍桃園璞園領航猿的比賽，飛米全場攻下21分，命中5顆三分球，表現相當亮眼，但今天卻是離隊消息。勇士球團表示，感謝飛米這段時間的投入與努力，他在訓練與比賽中展現出良好的職業態度與團隊精神，為球隊注入正面能量，球團祝福飛米在未來的籃球生涯中一切順利，持續展現優異表現。

籃球

延伸閱讀

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

PLG／半獸人來台首秀12分、12籃板 獵鷹不敵全員得分的領航猿

PLG／曾被菲律賓列入歸化人選 富邦勇士正式簽約洋將柏萊特

TPBL／戰神新洋將狂轟41分 延長賽賞國王2連敗

相關新聞

PLG／只打一場就Thank you！勇士掰了洋將飛米

PLG新賽季剛點燃戰火，只打了一場比賽的台北富邦勇士隊今天就宣布，與洋將飛米（Olufemi Olujobi）達成共識，...

PLG／首度對決技壓半獸人 領航猿阿提諾：只專注在自己

台南台鋼獵鷹前NBA球員半獸人在今天進行來台首戰，雖然有12分、12籃板演出，但面對桃園璞園領航猿阿提諾卻絲毫討不到便宜...

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

開季吞下3連敗的福爾摩沙夢想家，今天終於在高雄嚐到勝利滋味，在馬建豪復出、全隊3人得分超過20分發揮，以及林俊吉第四節獨...

PLG／半獸人來台首秀12分、12籃板 獵鷹不敵全員得分的領航猿

台南台鋼獵鷹在今天進行新賽季開幕戰，也是陣中前NBA球員半獸人首度出賽，不過半獸人來台首秀表現並不如預期，攻下12分外帶...

TPBL／海神主場續戰 蘇文儒：輸球後力拚反彈

高雄全家海神隊25-26球季「We The South — Storm The Court」主場5連戰， 今天加上週末兩...

PLG／璞園鐵粉變副領隊 注入新世代能量

桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，由黃紹恩出任球團副領隊。黃紹恩曾經留學於倫敦城市大學企業管理學系，具備紮實的商管背景與國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。