PLG／只打一場就Thank you！勇士掰了洋將飛米

PLG新賽季剛點燃戰火，只打了一場比賽的台北富邦勇士隊今天就宣布，與洋將飛米（Olufemi Olujobi）達成共識，雙方合意提前終止合約。球團感謝飛米在隊期間的努力與貢獻，並祝福他未來發展順利。

飛米從2022年加盟高雄鋼鐵人隊，在鋼鐵人兩個賽季以「鐵米」征戰，2023-24賽季場均有22.8分、9.9籃板、2.6助攻表現，上季轉戰日本B聯盟還曾在名古屋戰鷹隊和曾祥鈞當隊友。曾祥鈞返台重新加入勇士，飛米上月也加盟勇士，但兩人再度同隊的緣分只有一場比賽。

26日PLG開幕戰出賽衛冕軍桃園璞園領航猿的比賽，飛米全場攻下21分，命中5顆三分球，表現相當亮眼，但今天卻是離隊消息。勇士球團表示，感謝飛米這段時間的投入與努力，他在訓練與比賽中展現出良好的職業態度與團隊精神，為球隊注入正面能量，球團祝福飛米在未來的籃球生涯中一切順利，持續展現優異表現。