PLG／首度對決技壓半獸人 領航猿阿提諾：只專注在自己

台南台鋼獵鷹前NBA球員半獸人在今天進行來台首戰，雖然有12分、12籃板演出，但面對桃園璞園領航猿阿提諾卻絲毫討不到便宜，最終阿提諾繳出19分、22籃板，還幫助領航猿以12分差取勝，可說是裡子面子雙贏。

獵鷹今年休賽季找來在NBA有豐富資歷的半獸人助拳，不過首場比賽表現只能算是中規中矩，尤其面對團隊體系已經磨合多時的領航猿，體能大不如前也缺乏自主進攻能力的半獸人，絲毫討不到任何便宜，幾次進攻得分幾乎都是在籃下接球後直接出手或是透過二波進攻拿分。

相較之下今年重返台灣籃壇病加入領航猿的阿提諾，今天替補上陣不僅在個人數據上壓倒半獸人，與領航猿的團隊搭配也更加融入，談到與半獸人對位，阿提諾說：「對上有NBA經驗的球員並沒什麼特別之處，我上場就是給球隊貢獻，扮演好球隊給我角色，平常心去面對。半獸人有很好籃球經歷，包括在NBA的資歷，對他我也很尊敬，但我上場沒有不同，就是幫助球隊取得勝利」。

談到與領航猿的快速磨合，阿提諾也直言，除了有些人之前在台打球時就認識外，在與球隊簽約前總教練卡米諾斯也特地致電給他，告訴他加入球隊的定位與期待，「所以來這邊之前我就大概能預期會遇到什麼情況下，來到這邊後球員和教練團都有很好溝通，幫助我快速融入，可以打得很簡單，也取得最大優勢，這對球員很重要，球員有時候會把事情想得太複雜，在卡總幫助下，我可以很簡化我要執行的東西」。

對於今天擊敗半獸人坐鎮的獵鷹，領航猿總教練卡米諾斯則直言，並未針對單一球員設定比賽計畫，也相信獵鷹狀況將會愈來愈好，「比起只專注在一位球員，整體情蒐更重要，這是第一場，第一場很難去對對手透徹情蒐，打了才知道，獵鷹將會愈來愈好，他們有一些新球員需要磨合，教練也將會給他們一個完整體系」。