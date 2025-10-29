TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

開季吞下3連敗的福爾摩沙夢想家，今天終於在高雄嚐到勝利滋味，在馬建豪復出、全隊3人得分超過20分發揮，以及林俊吉第四節獨拿12分貢獻下，以99：86力退高雄全家海神，等待許久的新賽季首勝終於入袋。

夢想家吞下3連敗後休兵十天，今天作客高雄馬上開胡，林俊吉說：「這十天的練球，所有隊友都變得不太一樣，更想要去贏球。前面還有很多要磨合，沒做得很好，這十天有達到教練要求，贏下勝利。」

林俊吉全場18分就有12分集中在決勝節，他透露新教頭簡浩有交代任務，「最後一節簡浩有和我說，大家都沒力了，要我全力去攻，去撕裂他們的防守，有做到這一點。」

夢想家上季例行賽戰績第二但季後賽敗給今天對手海神，休季期間改由簡浩出任總教練，但大將馬建豪季前受傷，休兵3場，球隊也吞下3連敗，成為聯盟最晚開胡的球隊。今天馬建豪復出從板凳出發攻下6分、7籃板，張宗憲更有21分演出，加上洋將恩尼斯和霍爾曼各有21分和20分演出，助夢想家全場一路領先，半場握有53：41優勢、下半場最多領先到17分。

第四節開打不到50秒，夢想家「新台灣人」高柏鎧就領到第6犯，帶著1分、4籃板、1阻攻成績離場；海神把握機會，外線手感發燙的胡瓏貿第四節再飆進2記三分彈，助隊數度追到8分差，但林俊吉挺身而出，單節6投5中攻下12分，為夢想家守護住勝利。

胡瓏貿今天三分球9投6中攻下全場最高28分，洋將歐提斯14分、凱帝13分。