快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊吉第四節攻下12分，助夢想家擊敗海神。圖／TPBL提供
林俊吉第四節攻下12分，助夢想家擊敗海神。圖／TPBL提供

開季吞下3連敗的福爾摩沙夢想家，今天終於在高雄嚐到勝利滋味，在馬建豪復出、全隊3人得分超過20分發揮，以及林俊吉第四節獨拿12分貢獻下，以99：86力退高雄全家海神，等待許久的新賽季首勝終於入袋。

夢想家吞下3連敗後休兵十天，今天作客高雄馬上開胡，林俊吉說：「這十天的練球，所有隊友都變得不太一樣，更想要去贏球。前面還有很多要磨合，沒做得很好，這十天有達到教練要求，贏下勝利。」

林俊吉全場18分就有12分集中在決勝節，他透露新教頭簡浩有交代任務，「最後一節簡浩有和我說，大家都沒力了，要我全力去攻，去撕裂他們的防守，有做到這一點。」

夢想家上季例行賽戰績第二但季後賽敗給今天對手海神，休季期間改由簡浩出任總教練，但大將馬建豪季前受傷，休兵3場，球隊也吞下3連敗，成為聯盟最晚開胡的球隊。今天馬建豪復出從板凳出發攻下6分、7籃板，張宗憲更有21分演出，加上洋將恩尼斯和霍爾曼各有21分和20分演出，助夢想家全場一路領先，半場握有53：41優勢、下半場最多領先到17分。

第四節開打不到50秒，夢想家「新台灣人」高柏鎧就領到第6犯，帶著1分、4籃板、1阻攻成績離場；海神把握機會，外線手感發燙的胡瓏貿第四節再飆進2記三分彈，助隊數度追到8分差，但林俊吉挺身而出，單節6投5中攻下12分，為夢想家守護住勝利。

胡瓏貿今天三分球9投6中攻下全場最高28分，洋將歐提斯14分、凱帝13分。

籃球 夢想家 高雄全家海神 馬建豪

延伸閱讀

TPBL／夢想家反撲功虧一簣 海神崔維斯首秀24分勝場開胡

TPBL／踝傷趕不上開幕戰 馬建豪：世界盃來得及

TPBL／執教處女秀輸國王 簡浩給自己零分

TPBL／讚海神新洋將個性佳 胡瓏貿：熱身賽讓大家看見新面貌

相關新聞

PLG／首度對決技壓半獸人 領航猿阿提諾：只專注在自己

台南台鋼獵鷹前NBA球員半獸人在今天進行來台首戰，雖然有12分、12籃板演出，但面對桃園璞園領航猿阿提諾卻絲毫討不到便宜...

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

開季吞下3連敗的福爾摩沙夢想家，今天終於在高雄嚐到勝利滋味，在馬建豪復出、全隊3人得分超過20分發揮，以及林俊吉第四節獨...

PLG／半獸人來台首秀12分、12籃板 獵鷹不敵全員得分的領航猿

台南台鋼獵鷹在今天進行新賽季開幕戰，也是陣中前NBA球員半獸人首度出賽，不過半獸人來台首秀表現並不如預期，攻下12分外帶...

TPBL／海神主場續戰 蘇文儒：輸球後力拚反彈

高雄全家海神隊25-26球季「We The South — Storm The Court」主場5連戰， 今天加上週末兩...

PLG／璞園鐵粉變副領隊 注入新世代能量

桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，由黃紹恩出任球團副領隊。黃紹恩曾經留學於倫敦城市大學企業管理學系，具備紮實的商管背景與國際...

TPBL／結合夜市文化、潮流派對 戰神3大主題日小龍女將驚喜現身

2025-26賽季台北台新戰神11月至1月主場賽事，三大主題活動接力登場，從11月一路嗨到明年1月，帶來融合夜市文化、潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。