PLG／半獸人來台首秀12分、12籃板 獵鷹不敵全員得分的領航猿
台南台鋼獵鷹在今天進行新賽季開幕戰，也是陣中前NBA球員半獸人首度出賽，不過半獸人來台首秀表現並不如預期，攻下12分外帶12籃板，反觀今天在主場出賽的桃園璞園領航猿，在全員得分上雙下，以101：89輕取獵鷹，收下開季2連勝。
領航猿上賽季奪下在PLG的隊史首冠後，休賽季持續補強本土陣容，至於獵鷹則是找來綽號同時也是中文譯名為「半獸人」的前NBA金塊悍將法瑞德擔任洋將，期待能衝出佳績。
而今天雙方在桃園巨蛋交手，首節開打後不久，半獸人就靠著罰球拿下來台首分，隨後更在籃下接獲白薩助攻幫助獵鷹放進超前分，儘管在移動戰上有不錯的表現，但從NBA就較為弱勢的自主進攻能力，也在本場比賽顯露無遺，尤其面對已經磨合多時的領航猿，半獸人絲毫討不到便宜。
第二節半獸人也在一次抓下進攻籃板後，完成來台首灌，但卻無法幫助獵鷹擺脫劣勢，上半場打完領航猿就在盧峻翔與洋將米爾納領軍下，取得15分領先。
易籃後獵鷹依舊無法在防守端有效限制領航猿，尤其本場比賽在另外一名洋將多比因傷缺陣的情況下，獵鷹僅以翟蒙、半獸人雙洋將應戰，禁區嚇阻力明顯不足，最終領航猿也在下半場談笑用兵，在全員得分上雙下，以12分差距輕取獵鷹，收下開季2連勝。
領航猿今天不僅全員得分還有4人得分上雙，其中替補上陣的阿提諾拿下19分、22籃板，完全宰制禁區，米爾納17分，盧峻翔14分，獵鷹則以翟蒙14分、15籃板表現最佳，半獸人首秀12分、12籃板。
