TPBL／海神主場續戰 蘇文儒：輸球後力拚反彈

高雄全家海神隊25-26球季「We The South — Storm The Court」主場5連戰， 今天加上週末兩天高雄巨蛋續燃戰火。開幕周連兩戰都有穩定發揮的蘇文儒表示，現階段球隊需要更多溝通，他強調說：「儘管輸球，但我們不會因此喪失鬥志，反彈回來才是海神隊的DNA。」

蘇文儒主場開幕戰連兩場得分上雙，各繳出13分、5籃板、2抄截及12分、7籃板、2抄截的表現，其中第二場對攻城獅三分球6投3中繳五成命中率。他認為球隊目前需要更多溝通，力拚反彈，「輸球才能看到真正的問題，想辦法共同解決，團隊才會進步 。雖然輸球，我們不會因此喪失鬥志，我們會反彈回來，這才是海神的DNA。」

蘇文儒。圖／高雄全家海神提供

