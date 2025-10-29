快訊

TPBL／海神主場續戰 蘇文儒：輸球後力拚反彈

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神隊主場週海派大使。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神隊25-26球季「We The South — Storm The Court」主場5連戰， 今天加上週末兩天高雄巨蛋續燃戰火。開幕周連兩戰都有穩定發揮的蘇文儒表示，現階段球隊需要更多溝通，他強調說：「儘管輸球，但我們不會因此喪失鬥志，反彈回來才是海神隊的DNA。」

蘇文儒主場開幕戰連兩場得分上雙，各繳出13分、5籃板、2抄截及12分、7籃板、2抄截的表現，其中第二場對攻城獅三分球6投3中繳五成命中率。他認為球隊目前需要更多溝通，力拚反彈，「輸球才能看到真正的問題，想辦法共同解決，團隊才會進步 。雖然輸球，我們不會因此喪失鬥志，我們會反彈回來，這才是海神的DNA。」

高雄全家海神隊主場週預測送好禮，「今天我最神」今天將送出球員實戰簽名球壹顆，11月1日將送出漢神百貨／漢神巨蛋3600元電子商品券及神隊友聯名大禮包，11月2日則將送出價值3680元的福園鮑魚佛跳牆兌換券。

蘇文儒。圖／高雄全家海神提供

11月1日中場遊戲「快答快刮神射手」，掃描大螢幕ＱＲcode加入漢神LINE好友，即有機會獲得 漢神百貨／漢神巨蛋餐飲券 。2日「生日去PAVO」，去PAVO餐酒館吃壽星專屬火焰戰斧豬，讓生日過得有排場，邀請神隊友3人成隊參賽，最快完成任務隊伍，將可獲得價值1360元的PAVO晚間雙人套餐兌換券。

入場即可獲得主視覺摺扇 、伯朗PURE BREW、雅樂思炙烤番茄風味脆餅、阿華田營養巧克力隨身包、海神點將錄以及主題闖關集章卡。2日漢來美食限時限量發送美食應援禮，來美食APP期間限定優惠券，包含溜溜酸菜魚專賣店、上菜片皮鴨專賣店、漢來上海湯包和PAVO餐酒館。此外節間還將送出漢來美食品牌優惠券、威豹POWER IN能量飲料、漢神巨蛋禮物、漢來海港平日下午餐買一送一優惠券、台畜產品兌換券，邀請神隊友進場造浪拿好禮。

籃球

