快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

PLG／璞園鐵粉變副領隊 注入新世代能量

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，由黃紹恩出任球團副領隊。圖／領航猿隊提供
桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，由黃紹恩出任球團副領隊。圖／領航猿隊提供

桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，由黃紹恩出任球團副領隊。黃紹恩曾經留學於倫敦城市大學企業管理學系，具備紮實的商管背景與國際視野，並具有思維細膩與行動力兼具的特質，能為領航猿注入新視角。

身為籃球的忠實愛好者，黃紹恩熱愛璞園籃球文化，從SBL時代起便關注球隊已超過十年，相當熟悉璞園領航猿發展脈絡與品牌精神，且深知如何強化球員與球迷之間的情感連結，也將憑藉其優異的溝通能力，作為球員與球團之間溝通的橋樑。

璞園領航猿球團表示，球團一直重視年輕世代的力量與創新思維，「黃紹恩副領隊的加入，象徵璞園領航猿在組織結構上邁入更全面的發展階段。球團相信，黃紹恩副領隊能在傳承璞園文化的同時，注入新的視角與能量，帶領團隊更貼近球員與球迷的需求。」

黃紹恩表示，能加入自己支持多年的球隊非常榮幸又興奮，「璞園對我來說不只是球隊，更是一種精神與文化。我希望能成為球團與球員、球迷之間的橋樑，讓更多人感受到領航猿的熱情與團隊力量。」

未來黃紹恩將延續璞園團隊文化的基礎上，為領航猿注入更多創新動能，持續引領球隊朝更高目標邁進。

籃球

延伸閱讀

中職／樂天桃猿奪冠！張善政宣布辦封王遊行、球場2大改善計畫

部苗新舊醫師團隊深入社區 為超高齡醫療精準照護

籃球／總統盃決賽周末凱達格蘭大道登場 成力煥：來了就打

籃球／第4屆台灣籃球名人堂8人入選 慶典11/1登場

相關新聞

TPBL／海神主場續戰 蘇文儒：輸球後力拚反彈

高雄全家海神隊25-26球季「We The South — Storm The Court」主場5連戰， 今天加上週末兩...

PLG／璞園鐵粉變副領隊 注入新世代能量

桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，由黃紹恩出任球團副領隊。黃紹恩曾經留學於倫敦城市大學企業管理學系，具備紮實的商管背景與國際...

TPBL／結合夜市文化、潮流派對 戰神3大主題日小龍女將驚喜現身

2025-26賽季台北台新戰神11月至1月主場賽事，三大主題活動接力登場，從11月一路嗨到明年1月，帶來融合夜市文化、潮...

籃球／總統盃決賽周末凱達格蘭大道登場 成力煥：來了就打

2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽在進行2個多月、4個分區預賽後，由超過1千隊中脫穎而出的72支勁旅，將於11月1、...

PLG／曾涉過失傷害遭暫停出賽 戴維斯加入洋基工程

PLG新軍洋基工程隊今天正式宣布，台灣男籃史上第一位歸化球員戴維斯（Quincy Davis III）加盟球隊，將以豐富...

PLG／半獸人坐鎮！獵鷹雙隊長領軍挑戰金盃

台鋼獵鷹今天正式公布2025-26賽季年度口號與主視覺設計，本季以「ENGAGE｜迎南而上」為核心精神，象徵球隊在重整後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。