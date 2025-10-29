PLG／璞園鐵粉變副領隊 注入新世代能量
桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，由黃紹恩出任球團副領隊。黃紹恩曾經留學於倫敦城市大學企業管理學系，具備紮實的商管背景與國際視野，並具有思維細膩與行動力兼具的特質，能為領航猿注入新視角。
身為籃球的忠實愛好者，黃紹恩熱愛璞園籃球文化，從SBL時代起便關注球隊已超過十年，相當熟悉璞園領航猿發展脈絡與品牌精神，且深知如何強化球員與球迷之間的情感連結，也將憑藉其優異的溝通能力，作為球員與球團之間溝通的橋樑。
璞園領航猿球團表示，球團一直重視年輕世代的力量與創新思維，「黃紹恩副領隊的加入，象徵璞園領航猿在組織結構上邁入更全面的發展階段。球團相信，黃紹恩副領隊能在傳承璞園文化的同時，注入新的視角與能量，帶領團隊更貼近球員與球迷的需求。」
黃紹恩表示，能加入自己支持多年的球隊非常榮幸又興奮，「璞園對我來說不只是球隊，更是一種精神與文化。我希望能成為球團與球員、球迷之間的橋樑，讓更多人感受到領航猿的熱情與團隊力量。」
未來黃紹恩將延續璞園團隊文化的基礎上，為領航猿注入更多創新動能，持續引領球隊朝更高目標邁進。
