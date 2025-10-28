TPBL／結合夜市文化、潮流派對 戰神3大主題日小龍女將驚喜現身

2025-26賽季台北台新戰神11月至1月主場賽事，三大主題活動接力登場，從11月一路嗨到明年1月，帶來融合夜市文化、潮流派對與棒籃跨界娛樂的主場體驗，三大主題包含開幕周11月15、16日的台新證券「台味戰場」、12月「Merry ChristMARS」、以及1月份與中華職棒味全龍攜手合作的「當紅不讓」，場場各有驚喜，邀請戰友們一起進場感受戰神的主場魅力。

戰神主場首戰台新證券「台味戰場」11月15、16日登場，將台灣知名的夜市文化搬進和平籃球館，射氣球、打彈珠、套圈圈、拳擊機等經典攤位一次到齊，糖葫蘆、甘草芭樂等人氣小吃香氣四溢，讓球迷一票在手，吃喝玩樂都不缺席。

迎接聖誕，12月3日、6日與7日登場的「Merry ChristMARS」，顛覆過往紅色耶誕印象，以「無懼黑」定義聖誕新篇章。主場將化身暗黑派對，音樂、美食、交換禮物一次滿足，讓整座城市在冬夜閃耀，成為最潮的台北聖誕。

迎接全新的2026年，1月10至11日、17至18日登場的「當紅不讓」主題日，戰神攜手中華職棒味全龍，以紅色能量揭開序幕。兩支以紅色為主色、代表台北的在地球隊，將聯手出擊推出限定聯名商品及互動活動，味全龍啦啦隊「小龍女」也將驚喜現身，讓棒球與籃球的能量在和平籃球館全面沸騰，開啟新年最熱血的紅色篇章，帶來屬於台北的雙倍熱血。

台北戰神11月至1月三檔主題接力登場，賽事門票現已熱賣中，球迷可至全網售票系統及全家FamiPort購買。同時祭出多重購票優惠，邀請戰友相揪進場應援，線上購票台新卡友享9折，學生與台北市民專屬77折入場，另有揪團方案，三人同行享買二送一、四人同行享買三送一。

現場購票則可享有台新PAY 9折及學生與台北市民也可享8折優惠。號召在地挺戰神，好評延續「台北市民日」開放限量限區門票兌換，11月15日為南港、信義區，11月16日士林、中正區，該區市民可憑證件免費入場。邀請戰友進場應援，讓紅色能量在和平籃球館全面點燃，一起挺戰神，挺台北。