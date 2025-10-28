籃球／總統盃決賽周末凱達格蘭大道登場 成力煥：來了就打

2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽在進行2個多月、4個分區預賽後，由超過1千隊中脫穎而出的72支勁旅，將於11月1、2日於凱達格蘭大道進行總決賽，爭奪178萬的總獎金。

全台最大規模的3x3籃球賽事總統盃自8月16日起跑以來，歷經北中南東四區分區預賽後，共72隊取得總決賽參賽門票，並將於本周末登上凱達格蘭大道，在今天記者會上包括總統府秘書長潘孟安、運動部政務次長鄭世忠都到場為活動宣傳。

其中鄭世忠表示，總統盃3x3籃球賽是一場全民賽事，希望藉由競賽方式讓全民體驗規律運動和運動賽事觀賽習慣，「這次參賽的選手中有職業球員、國手，也有兄弟姐妹、甚至是爸爸媽媽帶小孩一起參加，屆時總決賽現場也將準備演唱會、親子足球、跑酷體驗等，歡迎大家一同到場為選手加油打氣。」

而從東區預賽脫穎而出的富邦勇士助理教練成力煥，所屬的「歐印行銷」，本周決賽將以3人陣容迎接硬戰考驗，他說：「我們有一位隊友在義大利出差還趕不回來，所以我們只有3個球員打，但都打到這一步了，當然我們還是會努力去打，我想打籃球就是這樣，來了就打。」

談到今年接下富邦勇士助理教練工作，加上本來就有在交大執教，成力煥也透露，有時候也會下場與球員切磋，身體狀態也都保持的相當不錯，「但三對三相較於五對五就是更無氧一點，是沒有太多時間休息的，加上使用的是6號球，是更容易進球的，所以如果你放2分球，那基本會是很大的劣勢，對防守方是更大的壓力。」