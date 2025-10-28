PLG／曾涉過失傷害遭暫停出賽 戴維斯加入洋基工程

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洋基工程隊宣布簽下戴維斯。圖／洋基工程隊提供
PLG新軍洋基工程隊今天正式宣布，台灣男籃史上第一位歸化球員戴維斯（Quincy Davis III）加盟球隊，將以豐富的經驗與領導力，協助團隊在元年奠定禁區基礎。

戴維斯2013年成為台灣籃壇史上第一位歸化球員，代表中華隊出征馬尼拉亞錦賽，力克強敵菲律賓、中國大陸，帶領中華隊睽違14年重返亞洲四強，對於台灣籃球的貢獻有目共睹。

不過戴維斯過去曾因為場外過失傷害風波判拘役，可易科罰金，當時也遭到新北國王暫停出賽，對於這次重返台灣職籃舞台，戴維斯表示，「非常榮幸能加入洋基工程，就像球隊的精神象徵方舟(ARK)一樣，我希望把握這次機會在這裡開啟新的旅程。台灣是我的家，能再次穿上球衣在場上奮戰，對我來說意義重大。我會拼盡全力，同時幫助年輕球員成長，讓洋基工程成為一支有凝聚力、有信念的球隊。」

洋基工程總教練李逸驊說：「戴維斯的加入不僅是戰力補強，更是經驗傳承。他對台灣籃壇的貢獻無庸置疑，能夠借助他的經驗引領年輕球員，對球隊無疑是極大的加分。我相信他會帶給團隊更多能量，讓我們的球員更有凝聚力和信心去面對新賽季的挑戰。」

