快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

PLG／半獸人坐鎮！獵鷹雙隊長領軍挑戰金盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹新賽季主視覺。圖／獵鷹提供
獵鷹新賽季主視覺。圖／獵鷹提供

台鋼獵鷹今天正式公布2025-26賽季年度口號與主視覺設計，本季以「ENGAGE|迎南而上」為核心精神，象徵球隊在重整後全力啟動、彼此連結、迎向挑戰，展現南方力量的再度凝聚與升級。

「ENGAGE」象徵全面啟動與全力投入，代表台鋼獵鷹以全新姿態再出發。主視覺以獵鷹羽翼的速度結構為靈感，融合競速與未來語彙，展現由南而起、逐光而上的動能。深紅與金屬光譜象徵熱度與信念，流線結構如引擎啟動的軌跡，凝聚速度與力量。橘紅至深紅的光譜描繪燃燒感，貫穿畫面中心的光軌代表團隊能量啟動與賽季奮戰。整體以金屬折射與動態光暈營造未來感，球員立於光軌之中，如同驅動未來的引擎，以信念與勇氣推進力量的新篇章。

台鋼獵鷹2025-26賽季持續採用「雙隊長制」，由郭少傑與翟蒙共同領軍，率領包括谷毛唯嘉、張志豪、李允傑、謝宗融及外籍生白薩、蓋比與華裔球員种義仁。新賽季亦補進王律翔、陳范柏彥與新秀林宇謙，洋將則由「半獸人」法瑞德（Kennedy Fried）與多比坐鎮，陣容种度與實力再新种。

台鋼獵鷹球團表示种2025-2种賽季將是團隊重整後的重要一年，無种訓練或比賽，全員都將以「ENGAGE」精神全情投入，齊心爭取賽季最高榮耀。

籃球

延伸閱讀

高球／曾雅妮淚崩奪緯創高球賽金盃 結束11年冠軍荒

廣州女網／首度打進女雙決賽 梁恩碩遭逆轉錯過金盃

NBA／雷霆不用打延長了！霍姆葛倫、亞歷山大30+ 獵鷹奪3連勝

北京清華大學研發「玉衡」晶片 全球首款亞埃米級快照光譜晶片

相關新聞

PLG／開幕戰得分就破百 領航猿大勝勇士

PLG今天在桃園巨蛋展開新賽季，開幕戰上演上季爭冠戲碼，衛冕軍桃園璞園領航猿靠第二節灌進38分拉開領先，終場以112：9...

PLG／半獸人坐鎮！獵鷹雙隊長領軍挑戰金盃

台鋼獵鷹今天正式公布2025-26賽季年度口號與主視覺設計，本季以「ENGAGE｜迎南而上」為核心精神，象徵球隊在重整後...

PLG／勇士主場開幕周打造林志傑專區 加碼抽東京機票

PLG新賽季昨天點燃戰火，臺北富邦勇士將在11月8日、9日迎來全新賽季主場開幕戰，球團宣布打造「富邦投信All Brav...

籃球／陳盈駿、李愷諺當偶像 國小後衛目標進金華籃球隊

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，26日在台北市北安國中進行U12第一組賽事，Rangers差點丟掉雙位數領先，終場...

TPBL／高錦瑋生涯千分達標 雲豹大勝特攻奪開季連勝

上季包辦TPBL年度第一隊、年度防守第一隊和助攻王，台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋今天迎接新里程碑，他全場攻下21分，生涯得...

TPBL／曾柏喻「煥然一新」 攻城獅開季首戰退海神

上季戰績墊底的新竹御嵿攻城獅隊，新賽季首戰展現新氣象，洋將德魯、本土後衛曾柏喻合轟50分，助隊下半場甩開主場的高雄全家海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。