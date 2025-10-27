籃球／陳盈駿、李愷諺當偶像 國小後衛目標進金華籃球隊

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，26日在台北市北安國中進行U12第一組賽事，Rangers差點丟掉雙位數領先，終場44：40驚險擊敗Mamba，而稍早的友誼賽安排安坑國小與埔墘國小以球會友，對小朋友也是不錯的體驗。

Rangers共6位球員有得分進帳，何彥錡攻下全場最高19分，劉衡謙12分，鄭夏安6分、9籃板鞏固禁區有功，且3次進球都是勇敢挑戰籃框，至於Mamba陳柏翰完成15分、12籃板「雙十」紀錄。

「對方是老對手了，而且他們都是從小打到大，很有默契，這部分我們還要加油。」Rangers教練彭竣宥說：「我們的主要問題是容易恍神，明明拉開十分了又被追上。」

何彥錡雖然身高不高，但攻守俱佳，彭竣宥笑說是他帶了6年的孩子，可說是看著他長大，「他反應快、很聰明，很會找出手機會，他未來是有打算挑戰甲組，不過需要再進步更多才行。」

何彥錡的父親是運動產業的資深從業人員，從小耳濡目染，國小二年級就開始打籃球，另外還接觸足球、棒球，興趣多元，他笑說籃、棒球都喜歡，也會在學校跟同學「KGB」丟軟式棒球，不過現在專注一項，下個月要報考JHBL名校金華國中籃球隊。

至於喜歡的球員，何彥錡認為是新北國王李愷諺跟中國CBA北京首鋼的「台灣隊長」陳盈駿，都是控衛，「他們防守跟速度都很好，很欣賞他們。」

今天北安國中還有場特別賽事，是邀請曾在2022年拿下全國小學籃球錦標賽冠軍的新北市埔墘國小，與聯賽的安坑國小進行一場4節、單節15分鐘的友誼賽，最終埔墘67：57略勝一籌。

「因為我們以校隊為主，沒有特地報名外面的比賽，而且考量到需要額外繳費，擔心會有家長吃不消，就沒有參加。」埔墘教練張學坤表示：「今天有看到一些俱樂部球隊，球也都打得滿好的，強度不錯，很感謝大會的邀請，多打一場比賽就是多一場的經驗。」