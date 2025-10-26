PLG／開幕戰得分就破百 領航猿大勝勇士

PLG今天在桃園巨蛋展開新賽季，開幕戰上演上季爭冠戲碼，衛冕軍桃園璞園領航猿靠第二節灌進38分拉開領先，終場以112：96擊敗台北富邦勇士，踏出衛冕第一步。

領航猿開賽打出20：6的漂亮開局，但被勇士回敬19：3攻勢，首節打完領航猿領先縮小到28：25，不過第二節領航猿洋將米爾納狂轟16分，助隊打出38：21的單節攻勢，為比賽奠定勝基。、

領航猿總教練卡米諾斯首先感謝球迷，連假的尾聲願意進場支持球隊，這場勝利對球隊也是很好內容和結果。

今天攻下22分的領航猿當家球星盧峻翔也感謝3689為的進場球迷，「感受到球迷那麼多支持球隊，比賽中有很多起伏，還有很多要修正，自己有些失誤不必要發生。」

勇士今天以洋將古德溫35分最佳，飛米21分，教練吳永仁直接喊「防守不及格」，光是禁區得分以32：60落後，快攻得分更有4：31的懸殊差距就可見一斑。

「我們第二節挖一個非常大的洞，下半場想補也補不回來。回去調整，把差距彌補回來。」吳永仁說。

周桂羽攻下11分是勇士本土唯一得分兩位數的球員，他也指出防守問題，「先不用討論戰術，一對一沒有付出百分之百的能力和專注度在球場上做防守，出現太多漏洞讓對方可以攻擊籃框，進攻也太多一對一單打。」