TPBL／高錦瑋生涯千分達標 雲豹大勝特攻奪開季連勝

上季包辦TPBL年度第一隊、年度防守第一隊和助攻王，台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋今天迎接新里程碑，他全場攻下21分，生涯得分正式達到千分大關，也助隊以104：80大勝新北中信特攻。

高錦瑋2023年加入雲豹後就成為球隊得分主力，前兩季共出賽63場例行賽，累積986分，上周賽季首戰攻下8分後，賽前生涯得分累積達994分。今天首節剛進行近6分鐘，他就靠著罰球拿下生涯例行賽第1000分，助首節灌進38分的雲豹一路領先。

紀錄夜踢館成功，高錦瑋透露，熱身賽時對特攻表現不理想，回去後看影片做檢討，今天有修正缺失，這場比賽是靠大家一起贏下來的勝利，也很開心達成千分里程碑，「這對我來說是一次很大的肯定，期許自己能夠堅持下去，成為一位更好的球員！」

雲豹今天開局進攻大爆發，洋將米勒（Malcolm Miller）、克羅馬（Lasan Kromah）和高錦瑋第一節聯手攻下27分，助隊建立15分的領先優勢，且第三節讓特攻只拿9分，開季2連勝拿得順手。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）說：「這是一場很大的勝利，因為中信是目前聯盟攻守都很穩定的球隊，但我們球隊今天所展現的氣氛跟態度比對手更好，我要給予球員們很大的肯定，若團隊能保持這樣的能量，未來我們將會更強大！」

克羅馬出賽32分鐘，繳出全場最高25分、9籃板、4助攻、4抄截，米勒21分、10籃板、4助攻；特攻以洋將內馬19分最高，阿巴西和魏嘉豪各10分。