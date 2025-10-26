快訊

TPBL／曾柏喻「煥然一新」 攻城獅開季首戰退海神

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾柏喻攻下本土最高的21分。圖／TPBL提供
曾柏喻攻下本土最高的21分。圖／TPBL提供

上季戰績墊底的新竹御嵿攻城獅隊，新賽季首戰展現新氣象，洋將德魯、本土後衛曾柏喻合轟50分，助隊下半場甩開主場的高雄全家海神隊，以101：82踢館成功。

攻城獅上半場僅以51：50領先，但三節先打出22：12攻勢，領先擴大到兩位數，第四節更壓制海神單節僅拿12分，最終以19分差距迎接開季首勝。

攻城獅今天本土、洋將都有發揮，魯德繳出29分、19籃板「雙10」成績，「小黑」曾柏喻也有21分、5助攻，今年選秀會「狀元」劉丞勳的職業賽處女秀貢獻11分。

攻城獅總教練威森提到，上季結束後球隊早早就開始為新賽季備戰，團隊上下都在變得更好的過程，像是曾柏喻下了很多努力，和上季比「煥然一新」，劉丞勳也曾早上5點就去練投籃，且願意花心思防守，都是團隊更進步的表現。

曾柏喻上季僅一場比賽得分達到兩位數，新賽季首戰就火力全開，兩次外線出手都把握的他透露以前比較習慣板凳出發，今天賽前還被問「會緊張嗎？」，他說：「很感謝數據分析師和教練團，打友誼賽給我很大信心，哪怕我沒信心。現在和洋將休賽季教練團很用心，今天顯示出來團隊球風比去年做得好。」

海神挑戰主場連勝失利，本土主力胡瓏貿和于煥亞都提到，上個賽季打到總冠軍賽、結束較晚，為新賽季準備時間較少，需要更多溝通和時間磨合，找回上季的樣子。

