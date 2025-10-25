TPBL／馬可復出、飛克大三元 中信特攻退戰神開季2連勝

新北中信特攻今天迎接主場開幕戰，迎戰來訪的台北台新戰神，在洋將馬可傷癒復出攻下15分、10籃板，以及飛克進帳13分、11籃板、10助攻「大三元」助陣下，最終中信特攻就以91：78擊敗戰神，收下開季2連勝。

今年在迎回「黑豹」阿巴西後躍升聯盟奪冠熱門的中信特攻，上周在擊敗國王拿下開季首勝後，今天則是迎來球隊主場開幕戰，上賽季一度幫助球隊搶下5連勝的洋將馬可，也迎來回歸首秀，並從替補出發繳出得分籃板雙十演出。

不過今天中信特攻狀況最佳的則是先發出擊的洋將飛克，他在首節就有10分進帳，加上馬可也在第一節僅上場3分鐘就高效率的攻下6分，幫助中信特攻在首節就猛轟35分，並取得7分領先，最終他也寫下大三元數據。

至於開季首戰靠著洋將洛夫頓狂轟41分擊敗國王的戰神，今天在特攻對於洛夫頓嚴加看防的情況下也陷入苦戰，洛夫頓今天全場出手26次僅命中8球，命中率僅有3成，還發生高達7次失誤，雖然仍攻下25分，但他與拿下20分的基德，也是戰神陣中唯二得分上雙的球員，最終戰神也以13分差距吞下敗仗。