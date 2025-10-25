聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／中信特攻迎主場開幕戰對決戰神 廉政署署長馮成開球
TPBL2025-2026賽季開打，新北中信特攻隊今天迎接主場開幕戰，在新莊體育館主場對決台北台新戰神隊，現場湧入數千名熱血球迷，大聲吶喊加油期盼贏得勝利。除了場上球員的精采表現，中信特攻也特別邀請法務部廉政署長馮成擔任開球嘉賓，希望推廣運動誠信精神，讓台灣的運動環境更公平、美好。
除了馮成為賽事開球外， 新北市政府政風處處長尹維治、運動部政風處處長簡正坤、金管會政風室主任趙莉菁，以及基隆地檢署劉韋宏主任檢察官也一同到場為中信特攻大力應援。
馮成致詞時表示，「廉政署致力推動的『社會廉能風氣』，需要企業與社會大眾的共同響應和支持。運動場上的廉潔精神，同樣需要大家一起守護。希望大家一起推動運動誠信的力量，讓台灣的運動環境更公平、美好。」
中信特攻籃球隊成立以來，強調「團隊合作、無所畏懼、使命必達」，球隊將透過球場上極具感染力的精采表現，吸引年輕族群認同支持，進而推廣「反毒」的球隊核心理念。
中信特攻喊出年度口號「Run And Dunk 衝擊」，「Run」象徵速度與爆發，「Dunk」展現最震撼的得分時刻，「衝擊」則代表特攻持續不懈的攻勢，我們將展現出壓迫防守、積極進攻的球風，拿下每場勝利，直指總冠軍。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言