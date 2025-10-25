TPBL／林書緯缺陣、雙新援遭情蒐 國王3連敗拉警報

新北國王隊在開季於主場連勝高雄全家海神、福爾摩沙夢想家隊後，上周卻苦吞2連敗，今天又在首場客場賽事中不敵海神，開季2連勝後苦吞3連敗，總教練約翰也直言，球隊目前確實遇到一些傷兵，加上首周表現亮眼的兩位新援林彥廷、熊祥泰都遭到情蒐針對，狀況確實較困難一點。

國王上賽季在奪下TPBL元年冠軍後，面臨林書豪退休，總教練萊恩與洋將曼尼高赴日發展後，新賽季衛冕之路一度被看衰，不過開季前兩戰他們卻在主場連勝海神、夢想家雙強，但第二周碰上特攻隊與戰神隊都吞下敗仗。

在周三東超賽事也以輸球收場後，今天國王則是進行首場客場賽事，在作客海神主場的賽事中，國王在少了林書緯這名後場指揮官的情況下，今天進攻節奏也因此大亂，最終僅攻下賽季新低的79分，也苦吞3連敗。

國王總教練約翰表示，球隊目前確實遇到一些傷兵問題，處在比較困難的狀況，在林書緯缺陣的情況下，他賽前也鼓勵其他球員要挺身而出，不過像是首周有亮眼表現的兩位新援林彥廷、熊祥泰，也已經面臨對手情蒐和針對的狀況，都是需要再調整的地方。

至於今天攻下12分但全場出手19次僅命中4球的李愷諺說：「因為今天Joe（林書緯）休息，賽前就是給自己設定要打得比較有企圖心一點，但命中率非常糟糕，得分是用命中率換的，非常不合理，還要再調整。」