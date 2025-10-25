快訊

TPBL／林書緯缺陣國王進攻大熄火 海神多點開花成功復仇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊在主場擊敗國王隊，報了開幕戰輸球之仇。圖／TPBL提供
開季2連勝後又苦吞2連敗的新北國王隊，今天在林書緯缺陣的情況下作客高雄全家海神隊主場再度踢到鐵板，海神在團隊5人得分上雙下，上半場一路壓著國王打，國王雖然第三節一度展開反撲，但末節又出現進攻斷電的狀況，最終海神就以91：79報了開幕戰輸球之仇。

國王與海神兩周前就在新莊體育館進行本賽季首度交手，也是聯盟的開幕戰，當時海神在洋將戰力還不完整的情況下以輸球收場，不過隨著崔維斯的歸隊，海神上周先在擊敗夢想家隊拿下賽季首勝，今天回到高雄巨蛋進行主場開幕戰更是打出精采一戰。

海神在首節就打出多點開花攻勢，尤其是前一次交手就拿下28分、14籃板、8助攻全能數據的詹姆斯，第一節就率領球隊頻頻轟炸籃框，反觀近期苦吞2連敗的國王在林書緯缺陣的情況下，今天在進攻端明顯找不到節奏，在第一、四節都僅拿下18分。

最終國王也在團隊命中率僅有3成3的情況下，且三分球僅投進4顆的情況下，攻下賽季新低的79分，以12分之差不敵海神，開季2連勝後苦吞3連敗，海神則是收下2連勝。

海神今天以詹姆斯攻下24分表現最佳，蘇文儒與胡瓏貿則分別有13分與11分進帳，替補上陣的凱帝則攻下17分、12籃板，重創國王禁區；而國王今天則以奧帝20分表現最佳，本土球員部份李愷諺和林彥廷分別拿下12分和10分。

籃球

