PLG／領航猿陣容再補強 簽下阿巴西弟弟阿比伯
PLG桃園璞園領航猿籃球隊今天宣布，簽下年輕前鋒阿比伯（Al Habib），他是知名球員阿巴西的弟弟，阿比伯也繼承了家族的籃球基因與拚戰精神，擁有亮眼的潛力與成長空間。
阿比伯身高190公分，體重80公斤，為塞內加爾裔，持有中華民國身分證，高中就讀強恕高中，大學最初就讀醒吾科技大學，2023年轉入中信金融管理學院，擁有極佳的體能天賦，期盼能夠透過紮實訓練，以及學長經驗傳承，成為鋒線上的奇兵。
對於加盟領航猿，阿比伯說：「能夠加入領航猿，我感到非常興奮，這是一支具備明確目標與強烈凝聚力的隊伍，我希望能在這個團隊努力學習、提升自己，進而能夠幫助球隊。」
領航猿副領隊暨發言人陳信安表示，「阿比伯過去在大專聯賽中展現穩健進步，他年輕、有衝勁，期待他的加入後，能夠盡快成長、融入團隊。」
隨著阿比伯的加盟，桃園璞園領航猿新賽季陣容更加厚實，橙客們將見證球隊持續進化，向總冠軍發起強力挑戰。
