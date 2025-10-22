快訊

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

EASL／沒林書豪了！國王外援桑尼要大家做好自己

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
國王外援桑尼（左）是上季EASL的年度最佳五人。圖／國王提供
國王外援桑尼（左）是上季EASL的年度最佳五人。圖／國王提供

過去兩季參加東超籃球聯賽（EASL ）都晉級最後四強，新北國王本季連三度代表台灣出賽，今天首戰卻遭東京電擊以107：89痛擊，讓陣中老經驗的洋將桑尼說了重話，要隊友認清現在「沒林書豪了」，不論對手是誰都該先把自己做好。

國王上季奪下TPBL冠軍，完成連兩季奪冠紀錄，東超也打下季軍，但創隊總教練萊恩離開，林書豪季外也宣布退休，球隊找來新教頭派翠克領軍，全新體系仍在磨合中。

TPBL賽季國王頭4場比賽勝敗各半，今天又沒能守住東京電擊外線，派翠克坦言不滿意讓對手能輕鬆得分；他提到球隊遇到傷兵問題，練球還沒能有完整成員，但今天比賽內容也沒能按照教練團設定走，尤其防守絕對是要加強的部分。

要不是洋將奧帝最後一波進攻飆進外線，國王會以超過20分差距吞敗，讓桑尼強調，對手是強勁隊伍，但國王也必須打得更好，從中學習。

「上季我們有林書豪，現在是新教練、新體系，球隊又有傷兵問題，沒能為這場比賽有太好準備。」桑尼重申，不論對手是誰，國王球員要先做好自己。

從CBA返台的後衛林彥廷今天攻下10分，是國王唯一得分兩位數的本土球員，他透露第一次打東超，一開始心情滿興奮，「回歸到球場，我防守和情蒐上做得不夠，身為控球後衛自己要先做好。」

籃球 林書豪 新北國王

延伸閱讀

EASL／東京電擊狂飆16記外線 破百大勝國王

派翠克小平頭現身金鐘被問「要去當兵？」 早服完兵役是「公益大使團」

金鐘60／節目類金鐘獎完整得獎名單 小S、派翠克奪綜藝節目主持人獎

金鐘60／小S紅毯未現身也不會坐在台下 派翠克不知原因

相關新聞

SBL／做錯事想「躲起來」 周儀翔動過退休念頭

去年發生駕車拒絕酒測事件，讓周儀翔籃球生涯畫下頓號，沉澱一年選擇從SBL新隊伍基隆黑鳶籃球隊重新出發，儘管承認仍有點排斥...

EASL／沒林書豪了！國王外援桑尼要大家做好自己

過去兩季參加東超籃球聯賽（EASL ）都晉級最後四強，新北國王本季連三度代表台灣出賽，今天首戰卻遭東京電擊以107：89...

EASL／相隔6年來台 日混血後衛對「國王中鋒王柏智」印象最深

新北國王隊今天在主場迎接東超籃球聯賽（EASL）新球季首戰，對手東京電擊隊的日本、加拿大混血提布斯·海（Kai Toew...

EASL／東京電擊狂飆16記外線 破百大勝國王

上季在東超籃球聯賽（EASL）打下季軍的新北國王隊，今天在新莊體育館迎接新賽季首戰，但被來訪的東京電擊（Alvark T...

SBL／回家鄉打球 余祥平想讓基隆孩子看世界

余祥平頂著杭州亞運3對3金牌身分成為SBL新人選秀會「狀元」，今天穿上基隆黑鳶隊球衣，啟蒙教練、基隆銘傳國中教練徐偉勝也...

SBL／基隆黑鳶參戰！部長周儀翔消失一年復出

今年加入SBL的基隆籃球隊今天正式宣布隊名「基隆黑鳶籃球隊」，下午記者會正式曝光創隊成員，包括「部長」周儀翔、「鏟子超人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。