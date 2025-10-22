EASL／沒林書豪了！國王外援桑尼要大家做好自己

過去兩季參加東超籃球聯賽（EASL ）都晉級最後四強，新北國王本季連三度代表台灣出賽，今天首戰卻遭東京電擊以107：89痛擊，讓陣中老經驗的洋將桑尼說了重話，要隊友認清現在「沒林書豪了」，不論對手是誰都該先把自己做好。

國王上季奪下TPBL冠軍，完成連兩季奪冠紀錄，東超也打下季軍，但創隊總教練萊恩離開，林書豪季外也宣布退休，球隊找來新教頭派翠克領軍，全新體系仍在磨合中。

TPBL賽季國王頭4場比賽勝敗各半，今天又沒能守住東京電擊外線，派翠克坦言不滿意讓對手能輕鬆得分；他提到球隊遇到傷兵問題，練球還沒能有完整成員，但今天比賽內容也沒能按照教練團設定走，尤其防守絕對是要加強的部分。

要不是洋將奧帝最後一波進攻飆進外線，國王會以超過20分差距吞敗，讓桑尼強調，對手是強勁隊伍，但國王也必須打得更好，從中學習。

「上季我們有林書豪，現在是新教練、新體系，球隊又有傷兵問題，沒能為這場比賽有太好準備。」桑尼重申，不論對手是誰，國王球員要先做好自己。

從CBA返台的後衛林彥廷今天攻下10分，是國王唯一得分兩位數的本土球員，他透露第一次打東超，一開始心情滿興奮，「回歸到球場，我防守和情蒐上做得不夠，身為控球後衛自己要先做好。」