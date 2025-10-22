EASL／相隔6年來台 日混血後衛對「國王中鋒王柏智」印象最深

新北國王隊今天在主場迎接東超籃球聯賽（EASL）新球季首戰，對手東京電擊隊的日本、加拿大混血提布斯·海（Kai Toews）曾兩度參加瓊斯盃，相隔6年來台攻下10分還送出6助攻，助隊107：89大勝後透露，對國王中鋒王柏智最有印象。

試著唸出王柏智的英文拼音，提布斯·海笑解釋對國王禁區坦克最有印象的原因，「他感覺是個很好的人，希望有人能把我的感覺告訴他。」

提布斯·海的父親是加拿大人，過去也是職業球員，大學曾就讀NCAA一級的北卡羅來納大學威明頓分校，早在2018年瓊斯盃就曾來台，隔年也以日本隊身份再度參加瓊斯盃，今天以職業球員身份再度訪台，他說：「能回到台灣，和東京電擊一起出賽，很享受，我很喜歡這座城市。」他還提到，沒想到還沒當時隊友像是安藤周人一起在職業隊伍重逢，是很棒的感覺。

東京電擊今天三分球30投16中，以超過5成3的命中率痛擊國王，立陶宛籍教練阿多梅蒂斯（Dainius Adomaitis）肯定球隊打出一場好比賽，不論進攻、防守和板凳球員都有出色表現；提布斯·海附和說，球隊在防守不斷加壓，也打出很好的快攻加上把握住外線空檔機會，開心收下勝利。