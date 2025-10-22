EASL／東京電擊狂飆16記外線 破百大勝國王

上季在東超籃球聯賽（EASL）打下季軍的新北國王隊，今天在新莊體育館迎接新賽季首戰，但被來訪的東京電擊（Alvark Tokyo）已超過五成的外線命中率飆進16記外線，讓國王以89：107輸球，成為開幕戰唯一吞敗的台灣代表。

今年東超從上季的10支隊伍增加到12支球隊，台灣由上季PLG前兩名的桃園璞園領航猿和臺北富邦勇士及國王當代表，這也是國王連三季參賽。領航猿和勇士月初已完成首戰且雙雙打下勝利，今天包括領航猿總教練卡米諾斯、勇士領隊許晉哲和中華隊總教練圖奇和和兩隊多名洋將都出現在新莊體育館。

開賽桑尼率先為國王投進外線，但東京電擊馬上回敬10：0猛攻；國王暫停後林彥廷跳投突破得分荒，接續快攻再妙傳助攻給桑尼，國王一度縮小差距，上季獲得最佳五人的桑尼單節就有10分進帳，不過東京電擊光是首節就飆進6記三分彈，取得30：23領先。

延續第一節超過5成的外線命中率，東京電擊第二節再追加2記三分球，且安藤周人除了飆外線還能「開後門」取分，讓東京電擊半場打完優勢擴大到55：40。

第三節東京電擊日本、加拿大混血提布斯·海（Kai Toews）連續進球，國王雖有傑登連打進3球還完成「3分打」，但仍守不住對手外線，福澤晃平投進壓哨三分球讓東京電擊帶著86：66領先進入決勝節；東京電擊還有2分多鐘得分已破百，最終就以踢館成功。

東京電擊5人得分兩位數，洋將薩斯（Sebastian Saiz）攻下全隊最高25分，全隊更寫下31投16中的三分球命中率。

國王以洋將傑登27分最高，桑尼24分，林彥廷10分是唯一得分兩位數的本土球員。