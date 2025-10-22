SBL／回家鄉打球 余祥平想讓基隆孩子看世界

余祥平頂著杭州亞運3對3金牌身分成為SBL新人選秀會「狀元」，今天穿上基隆黑鳶隊球衣，啟蒙教練、基隆銘傳國中教練徐偉勝也在台下，讓他提到恩師一度情緒上來，場面感人；余祥平也盼透過籃球讓基隆孩子「知道外面世界多大」，拓展更多視野。

余祥平國中畢業後就離開基隆，從新竹東泰高中畢業後南下高雄成為義守大學一員，兩年前杭州亞運奪下史上第一面3對3金牌。余祥平的亞運隊友林信寬、江均和汪哲宇都選擇投身職籃聯盟，他最晚投入選秀，今年卻只報名SBL選秀會，沒意外成為新成立的基隆市籃球隊新成員。

今天球隊成立記者會公布隊名「基隆黑鳶籃球隊」，主視覺、口號和球衣也一併公告，身為4名地主球員之一的余祥平直呼開心也感動；他提到從小就希望能代表基隆，終於盼到基隆黑鳶成立，能夠代表家鄉球隊十分開心。

看到昔日恩師就在場下，讓余祥平感觸更深，「我把他當恩師，高中、大學放假回來都會回去和教練聊聊天，很欣慰，他也很積極培養我們。」

回饋基層是基隆黑鳶籃球隊的球隊目標之一，目前已經走訪過幾所學校，余祥平透露遇到幾位小粉絲，讓他彷彿看到過去的自己。

「小時候都在基隆，不知道外面世界多大，高中集體生活時被震撼教育，花了一段時間才適應。」走了一圈後回到基隆，目標新人王的余祥平希望把更多籃球觀帶給基隆的小朋友，看到更廣闊的世界。