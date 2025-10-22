SBL／做錯事想「躲起來」 周儀翔動過退休念頭

去年發生駕車拒絕酒測事件，讓周儀翔籃球生涯畫下頓號，沉澱一年選擇從SBL新隊伍基隆黑鳶籃球隊重新出發，儘管承認仍有點排斥公開露面，但他也明白決定回到籃壇就要承擔各種聲音，希望透過球場重新證明自己。

周儀翔去年8月底發生酒駕拒測事件，9月9日當時效力的PLG桃園璞園領航猿隊發出聲明表示周儀翔提出自請離隊要求，即日起終止合約。今天基隆黑鳶籃球隊舉行球隊成立記者會，消失超過一年的周儀翔透露心情「滿開心」，同時感謝黑鳶球隊總經理林冠綸、總教練楊志豪給他機會。

「這一年都沒打比賽，自己訓練，很珍惜現在的每一天。」周儀翔台上受訪時說。

沉潛超過一年，周儀翔透露一直到9月29日才加入黑鳶籃球隊的訓練，目前狀態還恢復不到一半，不過距離SBL開季還有段時間，可以再慢慢調整。

決定回到球場，周儀翔不諱言猶豫過，「自己心裡還沒過去，沉澱一整年，有比較好一點。」他形容有時會想躲起來，不想面對外界，「但要去習慣，決定回來就要去承擔，把球打好，讓社會大眾看到我的改變。」

34歲的周儀翔透露，有動過退休念頭，「但心裡會很不甘願，就這樣退了。」曾經旅外也打過台灣職業聯盟，周儀翔強調回到SBL的心態相同，希望幫助球隊拿下好成績，也有想回到職業聯盟的念頭，但第一步仍是「把自己做好」。

黑鳶隊總經理林冠綸和周儀翔是昔日達欣隊戰友，他透露本季周儀翔其實有其他職業球隊招手，彼此這一年一直有保持聯絡，他告訴老隊友黑鳶是他「最後選項」，很開心周儀翔願意在經歷低潮後從SBL重新開始來證明自己。

林冠綸提到，周儀翔是最後加入基隆黑鳶的成員，就像球隊「最後一塊拼圖」，可以感受到現在的周儀翔更成熟，「他練球都是前兩個到球場的球員，反省很多。現在自己想要什麼他更清楚，也知道必須肩負更多社會責任和觀感，我們都是運動員出身，值得再支持他一次。」

林冠綸認為黑鳶和SBL是周儀翔證明自己的最好舞台，希望他能幫助黑鳶奪冠，再回到職業舞台。