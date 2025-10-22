SBL／基隆黑鳶參戰！部長周儀翔消失一年復出

今年加入SBL的基隆籃球隊今天正式宣布隊名「基隆黑鳶籃球隊」，下午記者會正式曝光創隊成員，包括「部長」周儀翔、「鏟子超人」朱億宗、林孟學、胡凱翔和杭州亞運金牌球員余祥平等都入列。

基隆黑鳶總經理林冠綸同樣出身基隆，他提到基隆培養出很多很棒的籃球員，一直有很好的成績和球員，「野獸」林志傑眾所皆知，「這裡是我成長的地方，但國三就離家，一路到28、29歲回到正濱國中，任教8年，想為這座城市做些事情，留下些什麼。」他感謝市長的支持讓黑鳶球隊成立，球隊有許多球星，但球星並非黑鳶的最大重點，「目標是讓基隆小孩有留下來的理由。」

林冠綸也解釋，黑鳶是基隆最常看到的鳥，是基隆人共同的回憶，象徵守護城市的力量，7顆星星則是代表7個行政區，球隊標誌代表和基隆一起閃耀、在風雨裡飛翔。

基隆黑鳶籃球隊正式成立。記者曾思儒／攝影

基隆黑鳶喊出口號「Be Tough」，總教練楊志豪表示，希望口號融入球隊，選手們遇到任何對手都不放棄、不膽怯，不怕衝撞、不怕輸，「希望未來給基隆人、基隆小孩，看到黑鳶球員拚搏的樣子。」

今天黑鳶球員全部亮相，除劉光尚正在服兵役缺席，曹爾方、王晟霖、陳禹劭、林孟學、王振原、胡凱翔、黃泓諭、吳怡斌、周儀翔、林子桓、余祥平、吳彥侖、王子綱、朱億宗、姜廣謙、洋將路易斯和許廷崴都穿著嶄新戰袍現身。

陳禹劭、林子桓、余祥平和許廷崴都是正港基隆人，來自中正區的林子桓特別推薦老家附近的和平島，歡迎球迷來走走；他還提到，從小就有夢想穿上印有「基隆」的球衣，如今夢想成真，特別感動，「讓我有責任，讓更多人知道基隆，知道這個球隊。」

基隆黑鳶籃球隊正式成立，周儀翔（左一）、隊長王子綱（左二）和4位基隆在地球員余祥平（左三）、許廷崴（右三）、林子桓（右二）和陳禹劭分享心得。記者曾思儒／攝影

今年SBL選秀會「狀元」的余祥平也提到，得知家鄉有籃球隊時就很想穿上基隆這件球衣，未來希望基隆的球迷能踴躍進場，為屬於基隆的黑鳶加油。

基隆黑鳶今天也展示兩套戰袍，深色戰袍以基隆海水為靈感，並以「基隆參戰」作為口號，林冠綸強調這句話不只是口號，也是起點，「這支球隊的誕生，不只能力一支球隊，還想代表一支城市，我們基隆，今年參戰了。」他也提到，球隊也將啟動和和基隆基層學校的校園巡迴活動，回饋在地，也增強和基隆的凝聚力。