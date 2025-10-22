PLG／新賽季口號「FOCUS」 各隊註冊、登錄上限調至16人 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG新賽季口號「FOCUS」。圖／PLG提供
PLG今天公布2025-26球季年度口號「FOCUS」，象徵4支隊伍各自對焦新球季的挑戰，並以全神貫注的姿態，率隊進擊PLG聯盟的第6個球季。

面對即將到來的2025-26球季，PLG聯盟及4支球隊都再最後聚焦、如火如荼地準備面對新球季的挑戰，所以在平面視覺形象上，視覺呈現各隊球星們心無旁騖的投入賽前準備，環繞身旁的則是一次又一次的訓練軌跡，透過這樣的視覺手法，強調球星們對焦自我、扛下責任，在未來肩負起球迷期待的意象。

另外，聯盟也於今日同步更新賽務規章，相關變動如下：

1.註冊人數從原本不限總人數變成至多16人，其中外籍球員限3名，而登錄名單也同步調整為至多16人。

2.2025-26球季開始將取消季中註冊大限，之後每年球季註冊截止日，由決策委員會訂定。

3.賽季中球隊註銷球員，至少要隔1個月以上，才能重新註冊該球員。

4.洋將月薪總和，從原本的4洋將月薪總和10萬美元，調整為3洋將月薪總和8萬美元。

至於新球季的轉播，PLG賽事在有線電視、MOD、OTT上都可以看的到！收看管道如下：

(有線電視)民視第一台 - CH151、momo TV - CH75

(MOD)民視 - CH316、momo TV - CH322

(OTT)民視 - 四季線上

(Youtube)PLG官方頻道、民視新聞網

另外，PLG 2025-26球季的進階數據也將首度改採訂閱形式，將在10月開放所有球迷、媒體、自媒體試用，11月正式開啟訂閱，希望大家能夠繼續用行動支持改變的每一步。

