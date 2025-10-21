TPBL／波多黎各隊長歐提斯入港 海神再添禁區猛將

TPBL高雄全家海神隊今天宣布補強禁區戰力，身高203公分來自美國波多黎各大前鋒歐提斯（Chris Ortiz）加盟，32歲的歐提斯不僅職業資歷豐富，身為波多黎各國家隊隊長，國際賽經驗及領袖風範不在話下，兩年前曾造訪台灣參與世界盃熱身賽。

歐提斯出身自美國布魯克林，大學畢業後曾至塞普勒斯、芬蘭、丹麥，菲律賓、以色列、墨西哥、烏拉圭等地職籃聯賽，並在波多黎各有多年拚戰經歷，近幾季效力波多黎各馬蒂納隊（Osos de Manati），場均繳出15.6分、5.7籃板、2助攻。

左手臂上刺有波多黎各的旗幟，歐提斯的祖父母來自波多黎各的卡塔尼奧（Cataño），2024年FIBA奧運資格賽，歐提斯率波多黎各一路擊敗義大利、墨西哥與立陶宛，取得暌違20年的奧運門票，巴黎奧運他場均8分、3.3籃板、1.7次助攻及超過3成的三分球命中率。

歐提斯擁有背框進攻手段，穩定的翻身跳投與得分技巧，並在外線準度具有一定火候，場上的機動性與擋拆能力十分符合總教練費雪的戰術及陣形。

這將是歐提斯第二度造訪台灣，他說：「兩年前世界盃熱身賽我就到過台灣，很期待與大家再度見面，很享受打球的環境跟氛圍，神隊友，see you soon。」