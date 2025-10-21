全運會忘帶選手證 高雄女籃判失格

2025全國運動會正在雲林舉行，已斬獲16面金牌的高雄代表隊，竟傳出女籃在8強賽中忘帶選手證，全隊遭判失格的烏龍事件，球員連球都沒摸到就落敗，錯失晉級決賽機會，讓球迷大呼「太扯」。高雄市運動發展局則回應，完賽後全面檢討。

高雄女籃今年6月資格賽突破重圍、成功挺進全運會8強，18日首戰迎戰台北市代表隊，雖以36：83分落敗，仍有晉級空間，未料隔天第二戰迎戰台南隊，卻因忘記帶證件，釀出失格意外。

據了解，球隊的選手證由隊職員統一保管，昨天上午出發前往比賽場地時，承辦人員疑將裝有選手證的袋子留在車內，車輛又先行駛離場館，導致隊員們無法在報到時間內出示證件。經大會確認無法補齊證件，最終依規取消參賽資格。

不只現場球員和教練錯愕，網友更一面倒痛批「太扯」、「參賽變旅遊」、「這下邁邁要震怒了」、「太荒唐，球都沒打就被淘汰」、「高雄隊怎麼會出這種錯誤」，有人形容「就像忘記穿球鞋上場比賽一樣離譜」。

高雄市運發局昨證實，球隊確實因為疏失無法出賽，已請體育總會督促籃球委員會與帶隊教練檢討，並強調將在賽後依規定追究責任。不過也鼓勵球員們保持士氣，繼續投入其他賽事。

此一消息傳出，體壇人士大嘆，「選手辛苦打進8強，卻輸在一張證件，這不只是烏龍而已，管理失誤大有檢討空間」。