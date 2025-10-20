籃球／聯合國軍團5人應戰 德國小帥哥偶像是SGA

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，昨天首度造訪台灣師範大學公館校區球場，U19第3組由美國、歐洲、台灣人組成的Warriors僅以5人應戰，人手短缺下以44：73不敵Falcons。

Warriors這支「聯合國」軍團今天只有5人參賽，不過一字排開彷彿國外偶像男團。雖然是19歲以下級別，球員多為16、17歲挑戰各路學長，教練陳國瑋說：「我們其實滿編，只是剛好多人有事。我有特別交代孩子要注意自己體能，不要受傷，防守上也以區域為主，節省體力。」

面對如此國際化的球隊，陳國瑋自嘲英文程度有限，「不過籃球場上的術語、溝通沒有問題，他們也都很聰明，戰術理解、執行能力都不錯。」

泰斯（Alejandro Theis）是來自德國的小帥哥，13歲時隨父母移居台灣，原本是足球迷的他受到同儕影響，反而成為籃球咖，他笑說：「一開始是這裡的朋友揪我打籃球，後來打上癮，我現在喜歡籃球勝過足球了。」

泰斯今天攻下14分、6籃板，他的偶像是上季奪下NBA年度MVP的雷霆隊當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他解釋說：「有人說我的打法有點像他，我也很喜歡這種風格，希望可以當球隊的進攻發動機。」

隔壁場賽事，東山中學兵分二路，分別在U15組的3A組與2B組與Eagles、南友隊對決，無巧不巧，都在第四節最後被投進追平三分球，唯一差別是3A組24：25飲恨，2B組36：34險勝。

「我們很久沒比賽了，剛開學都還在找感覺，所以今天讓平常比較少機會出賽的學生上場，但最後關鍵時刻還是得靠主力，證明回去要加強我們的板凳深度。」東山教練孫聞賢說。

3A組的七年級後衛吳狄定原本有機會當英雄，他在第四節尾聲接連抄截、中距離投籃命中、製造犯規上罰球線，但被對手三分球追平後在延長賽落敗，他賽後苦笑說：「一開始打不好，後面比較進入狀態，就當今天學點經驗，體驗那種最後關頭緊張的感覺。」

東山3A組為七年級組成，2B組則是八年級為主力，儘管遇到一樣劇本，學長最終挺住壓力，靠著林倚諾籃下致勝兩分，替學弟完成甜蜜復仇，他賽後表示：「我們之前贏過他們十幾分，沒想到今天打成這樣。」