TPBL／海神主場升級 巨蛋環廊全新美食街開張

高雄全家海神隊本周將迎接TPBL新賽季「We The South — Storm The Court」開幕周，10月25、26、29日和11月1日、2日都將於高雄巨蛋迎敵，球團今天宣布25日開幕戰入場將贈送限量開幕戰應援TEE，環廊全新美食街及主題周闖關攤位，邀請「神隊友」結伴進場，浪襲全場。

迎接新賽季主場到來，海神隊準備豐富入場贈品，25日將有開幕戰數量有限的限量應援TEE，入場時發放，每人、每票限領取一件；26日中場遊戲贈送漢來日月行館住宿券，此外漢來海港下午餐買一送一、漢神巨蛋好禮以及台畜產品兌換券等多項好禮，節間互動都等球迷帶回家。

參與「今天我最神」活動預測正確的幸運神隊友，即可獲得精美獎品，25日「今天我最神」將在賽後將抽出例行賽1A雙人套票，26日則可獲得漢來大飯店商品券2000元以及高雄漢來熊一隻。

海神隊開幕戰將贈送應援TEE。圖／高雄全家海神隊提供

高雄巨蛋環廊設置全新美食街攤位，全家便利商店、正忠排骨飯、掌門精釀餐酒館、必勝客、肯德基、麻古茶坊以及繽菓市冰淇淋，中、西美食一應俱全；主題周攤位推出闖關集點送海報，凡於以下「指定服飾」、「精神小語」、「應援道具」、「認識海神」、「留下足跡」5個攤位集滿3關，即可至服務台兌換海報一張。

海神也聯手KTV推出歡唱優惠方案，另外與玉山銀行推出多樣卡友優惠及活動，持⽟⼭漢神巨蛋聯名卡除享有海神購票及購物優惠，海神主場例行賽獲勝賽後，還可至漢神巨蛋2樓玉山辦卡櫃台，兌換「高雄全家海神25-26主場例行賽1A兌換券」1張。