快訊

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／海神主場升級 巨蛋環廊全新美食街開張

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高雄全家海神隊本周將舉辦「We The South — Storm The Court」主題周。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊本周將舉辦「We The South — Storm The Court」主題周。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神隊本周將迎接TPBL新賽季「We The South — Storm The Court」開幕周，10月25、26、29日和11月1日、2日都將於高雄巨蛋迎敵，球團今天宣布25日開幕戰入場將贈送限量開幕戰應援TEE，環廊全新美食街及主題周闖關攤位，邀請「神隊友」結伴進場，浪襲全場。

迎接新賽季主場到來，海神隊準備豐富入場贈品，25日將有開幕戰數量有限的限量應援TEE，入場時發放，每人、每票限領取一件；26日中場遊戲贈送漢來日月行館住宿券，此外漢來海港下午餐買一送一、漢神巨蛋好禮以及台畜產品兌換券等多項好禮，節間互動都等球迷帶回家。

參與「今天我最神」活動預測正確的幸運神隊友，即可獲得精美獎品，25日「今天我最神」將在賽後將抽出例行賽1A雙人套票，26日則可獲得漢來大飯店商品券2000元以及高雄漢來熊一隻。

海神隊開幕戰將贈送應援TEE。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊開幕戰將贈送應援TEE。圖／高雄全家海神隊提供

高雄巨蛋環廊設置全新美食街攤位，全家便利商店、正忠排骨飯、掌門精釀餐酒館、必勝客、肯德基、麻古茶坊以及繽菓市冰淇淋，中、西美食一應俱全；主題周攤位推出闖關集點送海報，凡於以下「指定服飾」、「精神小語」、「應援道具」、「認識海神」、「留下足跡」5個攤位集滿3關，即可至服務台兌換海報一張。

海神也聯手KTV推出歡唱優惠方案，另外與玉山銀行推出多樣卡友優惠及活動，持⽟⼭漢神巨蛋聯名卡除享有海神購票及購物優惠，海神主場例行賽獲勝賽後，還可至漢神巨蛋2樓玉山辦卡櫃台，兌換「高雄全家海神25-26主場例行賽1A兌換券」1張。

籃球

延伸閱讀

TPBL／夢想家反撲功虧一簣 海神崔維斯首秀24分勝場開胡

TPBL開幕戰 新北國王十分差戰勝全家海神

TPBL／林書豪退休首戰林書緯豪取20分 國王跨出衛冕第一步

整理包／全台巨蛋一覽表！這顆蛋造價逾500億元 卻只能容納近萬人

相關新聞

TPBL／海神主場升級 巨蛋環廊全新美食街開張

高雄全家海神隊本周將迎接TPBL新賽季「We The South — Storm The Court」開幕周，10月25...

TPBL／戰神新洋將狂轟41分 延長賽賞國王2連敗

上季季後賽遭新北國王隊「橫掃」，台北台新戰神新賽季首戰就復仇成功，在新外援洛夫頓狂轟41分外帶14助攻領軍下，延長賽以1...

TPBL／克羅馬開季就飆大三元 雲豹賞夢想家3連敗

台啤永豐雲豹的「新手奶爸」克羅馬（Lasan Kromah），TPBL新賽季首戰就繳出30分、13助攻、10籃板「大三元...

TPBL／阿巴西回歸首秀18分、5助攻 新北內戰特攻大勝國王

在開季前兩場比賽於主場連勝高雄全家海神隊以及福爾摩沙夢想家隊後，新北國王隊今天卻在主場遭到新北中信特攻隊迎頭痛擊，特攻在...

TPBL／冠軍熱門卻吞開季2連敗 蔣淯安點出夢想家卡彈主因

福爾摩沙夢想家隊在今年歷經換帥後，新賽季依舊被視為是聯盟奪冠熱門球隊，不過開季前兩場比賽卻接連不敵新北國王隊與高雄全家海...

TPBL／夢想家反撲功虧一簣 海神崔維斯首秀24分勝場開胡

上周在新北國王隊主場接連吞敗的福爾摩沙夢想家隊與高雄全家海神隊，今天在台中洲際迷你蛋交鋒，一路領先的海神在第四節雖然遭到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。