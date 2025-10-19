TPBL／戰神新洋將狂轟41分 延長賽賞國王2連敗

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神洋將洛夫頓（左二）開季第一場比賽就狂轟41分。圖／TPBL提供
上季季後賽遭新北國王隊「橫掃」，台北台新戰神新賽季首戰就復仇成功，在新外援洛夫頓狂轟41分外帶14助攻領軍下，延長賽以123：120力退衛冕軍，新賽季有好的開始。

上半場比分拉鋸，國王還握有58：54領先，但洛夫頓第三節獨砍16分，帶動戰神打出31：16的單節攻勢，反帶著兩位數領先進入第四節。國王決勝關頭有老將穩定軍心，李愷諺和「小胖」洪志善各拿9分，助隊縮小差距，洋將桑尼正規賽最後3.7秒更放進追平球，108：108兩隊戰平。

戰神正規賽最後兩波出手都沒能將球送進框，讓比賽進入TPBL新賽季第一場延長賽，不過洛夫頓延長賽率先投進高難度三分球，雷蒙恩、丁聖儒也加入得分行列，加上國王有機會的追平外線失手，讓戰神驚險以3分差踢館成功。

新賽季首戰就扳倒衛冕軍，戰神總教練許皓程認為開賽球員有點緊張，但本土球員休賽季花很多時間訓練自己，「今天有這樣的表現，讓我身為教練感到驕傲。」

除洛夫頓轟下全場最高的41分，張兆辰成戰神「奇兵」，上季場均出賽不到5分鐘、整個賽季合計只拿下11分的他今天先發上陣打了21分鐘，三分球4投2中攻下8分，他透露賽前教練提醒他，先發上陣要展現年輕人該有的拚勁和能量，「節奏加快，對方洋將年紀比較大，帶著對方跑，對方體能下降就對我們有利。」

和國王洋將桑尼多次對味的張兆辰也透露，練球時就做了很多準備，今天就是展現練球時的成果。

吞下2連敗的國王以洋將傑登23分最高，桑尼21分、14籃板，李愷諺19分。

戰神打下延長賽勝利，洋將洛夫頓（右三）開心慶祝。圖／TPBL提供
雷蒙恩（左）上籃取分。圖／TPBL提供
戰神洋將洛夫頓狂吼慶祝。圖／TPBL提供
丁聖儒為戰神攻下7分但提前傷退。圖／TPBL提供
