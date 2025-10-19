TPBL／克羅馬開季就飆大三元 雲豹賞夢想家3連敗

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹克羅馬（右）繳出大三元數據。圖／TPBL提供
雲豹克羅馬（右）繳出大三元數據。圖／TPBL提供

台啤永豐雲豹的「新手奶爸」克羅馬（Lasan Kromah），TPBL新賽季首戰就繳出30分、13助攻、10籃板「大三元」表現，加上新加盟的麥卡洛（Chris McCullough）挹注19分、13籃板「雙十」數據，助雲豹104：83踢館成功，賞給夢想家開季3連敗。

克羅馬上半場就火力全開，前兩節轟下全場最高19分並送出7次助攻，麥卡洛、米勒（Malcolm Miller），林信寬等人在進攻端也有所發揮，幫助雲豹半場取得56：50領先，下半場更壓制夢想家火力，單節得分都不到20分，最終寫下21分大勝。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）很開心賽季首戰就能贏球，他說：「不管對手是否因為主場背靠背出戰而影響狀態，我們球隊攻守兩端的策略都執行的很好，也維持48分鐘的競爭心態，最終才能順利拿下這場比賽！」

繳出大三元數據的克羅馬認為，這場比賽雙方打得很激烈，最開心的是球隊有展現近期訓練成果並拿下勝利，但這只是新賽季的第一場比賽，還是有些細節上的問題要回去與團隊一起修正。

這是克羅馬在TPBL第二度寫下「大三元」，也是聯盟本季首位締造「大三元」的球員。

替補出發的「金牌特務」林信寬攻下12分並送出3次助攻，他說：「這場比賽有打出我們年輕球隊應有的活力，今年球風加入了更多快攻元素，球隊也有徹底執行，能夠拿下這場勝利，要把一切功勞歸功於團隊！」

米勒出賽36分鐘，繳出15分、5籃板、3抄截，莊博元則攻下10分、2助攻。

吞下開季3連敗的夢想家以林俊吉16分最高，張宗憲和洋將霍爾曼各13分。

夢想家新任教頭簡浩表示，今天團隊在攻防執行上還有需要加強的地方，下半場體能稍有下滑，影響了整體節奏與穩定度，「接下來會針對體能與臨場應變進行調整，讓球隊能更穩定地發揮。」

林俊吉認為新賽季球隊仍在磨合階段，前期還有時間持續修正與調整，會在透過訓練讓整體配合更順暢，展現更好的團隊表現。」

