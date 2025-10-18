TPBL／阿巴西回歸首秀18分、5助攻 新北內戰特攻大勝國王

在開季前兩場比賽於主場連勝高雄全家海神隊以及福爾摩沙夢想家隊後，新北國王隊今天卻在主場遭到新北中信特攻隊迎頭痛擊，特攻在內馬、飛克與阿巴西攜手攻下73分領軍下，以105：89收下賽季首勝，也中斷國王2連勝。

身為衛冕軍的國王今年休賽季在林書豪退休後面臨重要戰力流失，不過開季前兩場比賽，國王卻連續擊敗海神與夢想家兩支上季季後賽球隊，展現挑戰衛冕的實力。

在開季連退雙強後，國王今天則是在主場面臨更嚴苛的挑戰，碰上今年在「黑豹」阿巴西歸隊後，整體戰力大幅提升的特攻，特攻在前兩節先是由飛克攻下18分領軍，以53：45領先進入中場休息。

易籃後，阿巴西也加入搶分行列，他在第三節5次出手命中4球，加上內馬與飛克持續開砲，特攻也將領先差距擴大到20分以上，比賽也在第四節中段後進入垃圾時間，雙方陸續換下先發球員，最終特攻也以16分差距拿下本季首度「新北內戰」勝利，國王則是中止2連勝。