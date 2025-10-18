快訊

TPBL／冠軍熱門卻吞開季2連敗 蔣淯安點出夢想家卡彈主因

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安提出球隊開季前兩戰攻勢卡彈的原因。圖／TPBL提供
蔣淯安提出球隊開季前兩戰攻勢卡彈的原因。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家隊在今年歷經換帥後，新賽季依舊被視為是聯盟奪冠熱門球隊，不過開季前兩場比賽卻接連不敵新北國王隊與高雄全家海神隊，球隊攻勢「卡彈」的問題也成為一大主因，其中主控蔣淯安就認為，球隊在歷經體系更換後目前還有些混亂，他也將向教練團提出雙控衛出擊的建議，希望幫助球隊擺脫開季低潮。

夢想家今年休賽季將總教練皮爾曼轉任助理總教練，並由剛退役的射手簡浩轉任總教練，不過體系的轉換也讓夢想家開季陷入攻勢卡彈的狀況，首場比賽就出現高達29次失誤。

今天回到主場，夢想家上半場也是外線火力盡失，直到第四節才找回出手感覺，單節命中6顆三分球，但關鍵時刻又因為接連的失誤以及戰術遭到識破，最終以5分差距吞下開季2連敗。

對於球隊近兩場比賽進攻流暢度明顯不如以往，主控蔣淯安賽後也坦言，球隊在歷經體系更換後現在確實比較混亂，當設定的戰術遭到對手識破後，後續戰術也無法有效執行，成為團隊攻勢卡彈的原因。

蔣淯安也提出，將會與教練團溝通是否讓他與林俊吉一同出賽，透過雙控球的方式來改善開季攻勢不穩定的問題，團隊防守也確實有需要改善的地方。

至於海神今天在洋將崔維斯首度出賽就攻下24分領軍下，拿下賽季首勝，賽後他說：「今天是很好的經驗，我們花很多時間準備此戰，尤其我跟凱帝搭配的練習次數不多，需要臨場調整，很開心能贏下比賽。」

籃球

