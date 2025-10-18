TPBL／夢想家反撲功虧一簣 海神崔維斯首秀24分勝場開胡

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊洋將崔維斯（中）首秀拿下24分、13籃板。圖／TPBL提供
海神隊洋將崔維斯（中）首秀拿下24分、13籃板。圖／TPBL提供

上周在新北國王隊主場接連吞敗的福爾摩沙夢想家隊與高雄全家海神隊，今天在台中洲際迷你蛋交鋒，一路領先的海神在第四節雖然遭到夢想家單節轟進6顆三分球超前比分，但仍是靠著穩定的罰球與防守再要回領先，最終以106：101收下賽季首勝。

上賽季在季後賽首輪交鋒的海神與夢想家，今天進行本賽季的首度交手，不過開季首戰單場發生28次失誤的夢想家，今天回到主場在進攻端依舊找不太到節奏。

夢想家開賽後前6次三分球出手都落空，反觀海神卻是展現多點開花攻勢，尤其是首度登場的洋將崔維斯與全隊開季狀況最火燙的蘇文儒，在首節就攜手投進3記三分球拿下16分，光是在上半場海神就投進7記三分球，其中于煥亞在第二節就投進2顆三分球拿下10分，幫助海神取得7分領先。

易籃後，海神在施晉堯加入搶分行列後，持續將領先優勢擴大，不過第四節夢想家慢慢找回投籃手感，恩尼斯、霍爾曼與林俊吉連續5顆三分球幫助夢想家在比賽最後6分12秒反超前比數。

儘管海神隨後靠著施晉堯上籃、凱帝「三分打」再要回領先，但夢想家靠著蔣淯安的關鍵發揮再度超前，倒數1分55秒海神靠著于煥亞三分球追平比數，但隨後又因為犯規將蔣淯安送上罰球線，雙方接下來也展開罰球大戰，關鍵時刻夢想家連續出現發球失誤，還賠上違反運動精神犯規，讓海神在倒數24秒一口氣將領先擴大到3分，最終海神也以5分差距拿下賽季首勝。

海神今天以首度出賽的崔維斯拿下24分、13籃板表現最佳，于煥亞與胡瓏貿分別有18分、7助攻與17分、4籃板進帳，至於夢想家則以恩尼斯26分最佳，蔣淯安13分、3助攻，得分全是靠著罰球拿下，張宗憲則有15分。

籃球

