TPBL／與韓援徐賢淑相見歡 電豹女草莓送上泡芙、鳳梨酥

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
電豹女草莓、徐賢淑相見歡。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
電豹女草莓、徐賢淑相見歡。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

浪LIVE電豹女啦啦隊的韓國成員徐賢淑近日與台灣甜心草莓首度面對面相見歡，兩位風格截然不同的啦啦隊女神一碰面就擦出火花，草莓特地準備了鳳梨酥與「草莓泡芙」當作見面禮，笑說「希望她一吃就愛上台灣」氣氛從開場就超融洽。

草莓透露，其實早就透過社群媒體關注徐賢淑的舞台表演，「她的金髮真的太搶眼了，而且跳舞的氣勢完全不同凡響，一看就知道是那種『一上場全場亮起來』的女孩。」但她也坦言，原本以為對方個性會比較高冷，「結果本人超級親切，講話可愛、笑起來還會有點害羞，跟螢幕上那種氣勢女神形象完全不一樣。」

徐賢淑則回以誇讚：「草莓本人真的好可愛，她的表情、肢體都很自然又有感染力，在韓國如果有機會出道，一定會超受歡迎。」她還笑說，自己第一次吃到台灣的鳳梨酥就上癮，「外皮酥酥、裡面甜甜的，跟草莓一樣可愛。」

兩人從聊啦啦隊、聊美食、聊南韓偶像團體，一直到討論彼此的舞台造型、妝容秘訣，全程笑聲不斷，宛如久別重逢的好姐妹。草莓也表示，「我們已經在約定，如果之後有跨國表演的機會，一定要一起上台跳。」

徐賢淑也特別向粉絲喊話，希望未來有機會帶更多韓國啦啦隊成員來台灣，讓大家看到更多不同文化融合的表演魅力。台啤永豐雲豹主場開幕周於11月8日、11月9日登場，新賽季11-12月主場例行賽單場票將於10月18日中午12點全面開賣，浪LIVE電豹女屆時將帶來更有魅力的「豹」式應援，更多球團行銷、票務資訊，敬請參考台啤永豐雲豹官方粉絲專頁後續公告。

籃球

