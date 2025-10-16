快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

TPBL／電豹女補強無極限 地表最美MC艾融宣布回歸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「最美MC」艾融宣布回歸浪LIVE電豹女應援行列。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
「最美MC」艾融宣布回歸浪LIVE電豹女應援行列。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

TPBL台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，有「地表最美MC」之稱的艾融回歸浪LIVE電豹女啦啦隊，以甜美笑容與強大舞台魅力聞名的她，過去不僅是球場上最亮眼的主持人之一，更以自然流暢的互動和自信優雅的舞台表現，深受球迷喜愛。

離開一段時間後再度回歸，艾融坦言心情既熟悉又感動，「電豹女的大家我都很熟，也看到許多新成員加入，整個團隊氛圍更加有活力。很期待這次能跟新舊夥伴一起激盪出不同的火花，帶來更多元、更成熟的舞台表現，讓球迷朋友們看到不一樣的電豹女。」

艾融曾多次擔任活動主持與表演嘉賓，累積豐富的舞台經驗。她獨特的氣場與親和力，讓她在粉絲之間擁有極高人氣；此次回歸，也象徵著浪LIVE電豹女在整體陣容與表演層次上再度升級。

雲豹球團表示，「艾融的回歸對團隊是一大鼓舞，她不僅專業又具備舞台感染力，相信能帶動更多創意與熱情，讓觀眾重新感受電豹女的能量與魅力。」隨著新賽季的腳步接近，補強無極限的浪LIVE電豹女,相信將成為場上最受矚目的亮點之一。

籃球

延伸閱讀

TPBL／踝傷趕不上開幕戰 馬建豪：世界盃來得及

TPBL／打造新氣象 夢想家「NEW ERA」迎戰賽季

PLG／注入歐陸團隊球風 希臘籍助教納基斯加入洋基工程 

雲豹能源力挺桃園台啤永豐雲豹 以「娛電共生」共啟第五季能量

相關新聞

TPBL／電豹女補強無極限 地表最美MC艾融宣布回歸

TPBL台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，有「地表最美MC」之稱的艾融回歸浪LIVE電豹女啦啦隊，以甜美笑容與強大舞台魅力聞名...

輪椅籃球／亞帕運前哨站熱身賽18日登場 全台12名最強鬥士集結

向來以回饋社會為宗旨的愛爾麗集團，有感於台灣輪椅籃球推廣的辛苦，以企業的力量舉辦了「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽...

TPBL／踝傷趕不上開幕戰 馬建豪：世界盃來得及

福爾摩想夢想家本周末將迎接新賽季第一個主場周，但當家射手馬建豪因腳踝傷勢未癒，確定趕不上開幕戰，但他透露復原狀況「超進度...

TPBL／聯手杜拜知名開發商 夢想家發宏願：拿冠軍去杜拜

福爾摩沙夢想家迎接主場開幕周前先有好消息，今天球隊宣布和杜拜知名開發商DAMAC及大囍聚集團攜手，以「築夢球場，幸福城市...

TPBL／打造新氣象 夢想家「NEW ERA」迎戰賽季

福爾摩沙夢想家隊將於本周末在台中洲際迷你蛋迎接TPBL新球季的主場開幕戰，成軍邁入第九個賽季的夢想家以「NEW ERA」...

PLG／注入歐陸團隊球風 希臘籍助教納基斯加入洋基工程 

PLG新軍洋基工程籃球隊今天宣布，希臘籍助理教練納基斯（Nakis Mouratidis）正式加入團隊，現年35歲的納基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。