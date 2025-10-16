TPBL／電豹女補強無極限 地表最美MC艾融宣布回歸

TPBL台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，有「地表最美MC」之稱的艾融回歸浪LIVE電豹女啦啦隊，以甜美笑容與強大舞台魅力聞名的她，過去不僅是球場上最亮眼的主持人之一，更以自然流暢的互動和自信優雅的舞台表現，深受球迷喜愛。

離開一段時間後再度回歸，艾融坦言心情既熟悉又感動，「電豹女的大家我都很熟，也看到許多新成員加入，整個團隊氛圍更加有活力。很期待這次能跟新舊夥伴一起激盪出不同的火花，帶來更多元、更成熟的舞台表現，讓球迷朋友們看到不一樣的電豹女。」

艾融曾多次擔任活動主持與表演嘉賓，累積豐富的舞台經驗。她獨特的氣場與親和力，讓她在粉絲之間擁有極高人氣；此次回歸，也象徵著浪LIVE電豹女在整體陣容與表演層次上再度升級。

雲豹球團表示，「艾融的回歸對團隊是一大鼓舞，她不僅專業又具備舞台感染力，相信能帶動更多創意與熱情，讓觀眾重新感受電豹女的能量與魅力。」隨著新賽季的腳步接近，補強無極限的浪LIVE電豹女,相信將成為場上最受矚目的亮點之一。