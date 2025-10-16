輪椅籃球／亞帕運前哨站熱身賽18日登場 全台12名最強鬥士集結

向來以回饋社會為宗旨的愛爾麗集團，有感於台灣輪椅籃球推廣的辛苦，以企業的力量舉辦了「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」，將在18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的中華輪椅籃球隊將分成五對五、三對三來進行激烈的對抗。

輪椅籃球是身障運唯一項的團體項目，台灣過去在輪椅籃球也曾有不錯的佳績，2018年雅加達亞洲帕拉運動會上獲得輪椅籃球項目第6名的成績，2022年亞洲帕拉運動會曾擊敗過日本、南韓等強隊，最後可惜以第8名作收，目前台灣在輪椅籃球項目上最好的成績是亞洲第4名。

愛爾麗集團總裁常如山2023年就曾獲得中華帕林匹克總會頒贈「公益親善大使」頭銜，2023年亞洲帕拉運動會上就為中華隊頒出逾600萬獎金，去年還在因緣際會下舉辦了為期兩天的「愛爾麗盃全國帕拉三對三輪椅籃球推廣賽」，今年再度掛名舉辦「愛爾麗盃─國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」，希望能給予台灣輪椅籃球員更多的實戰經驗。

目前正為11月將赴泰國曼谷參加「大洋洲盃輪椅籃球賽」的中華隊共12人，由前籃球國手羅興樑暌違5年後再度領軍，這項比賽也將是明年名古屋亞帕運的前哨戰，對台灣輪椅籃球選手非常重要。羅興樑表示，「因為中華隊目前在集訓中沒有機會出國找外隊比賽下，很感謝愛爾麗集團能舉辦這項愛爾麗盃比賽，除了可以讓選手互相對抗磨鍊實戰經驗之外，也希望能夠讓這項比賽可以給台灣更多身障者知道，一起來參與台灣輪椅籃球這項運動。」

「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將把目前正在集訓的12名中華隊成員，分成上午五對五的中華藍、白對抗賽；下午1點後再由12人分成中華ABCD隊來進行三對三的循環賽，參賽者都是目前台灣最強的輪椅籃球鬥士。

「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」除了由中華帕林匹克輪椅籃球協會主辦之外，愛爾麗集團也要感謝運動部和台南市政府的鼎力支持，有大家的支持，台灣輪椅籃球國家代表隊在國際上一定會蓄勢待發再創佳績。