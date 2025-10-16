快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

輪椅籃球／亞帕運前哨站熱身賽18日登場 全台12名最強鬥士集結

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
正在集訓備戰的中華輪椅籃球代表。圖／愛爾麗提供
正在集訓備戰的中華輪椅籃球代表。圖／愛爾麗提供

向來以回饋社會為宗旨的愛爾麗集團，有感於台灣輪椅籃球推廣的辛苦，以企業的力量舉辦了「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」，將在18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的中華輪椅籃球隊將分成五對五、三對三來進行激烈的對抗。

輪椅籃球是身障運唯一項的團體項目，台灣過去在輪椅籃球也曾有不錯的佳績，2018年雅加達亞洲帕拉運動會上獲得輪椅籃球項目第6名的成績，2022年亞洲帕拉運動會曾擊敗過日本、南韓等強隊，最後可惜以第8名作收，目前台灣在輪椅籃球項目上最好的成績是亞洲第4名。

愛爾麗集團總裁常如山2023年就曾獲得中華帕林匹克總會頒贈「公益親善大使」頭銜，2023年亞洲帕拉運動會上就為中華隊頒出逾600萬獎金，去年還在因緣際會下舉辦了為期兩天的「愛爾麗盃全國帕拉三對三輪椅籃球推廣賽」，今年再度掛名舉辦「愛爾麗盃─國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」，希望能給予台灣輪椅籃球員更多的實戰經驗。

目前正為11月將赴泰國曼谷參加「大洋洲盃輪椅籃球賽」的中華隊共12人，由前籃球國手羅興樑暌違5年後再度領軍，這項比賽也將是明年名古屋亞帕運的前哨戰，對台灣輪椅籃球選手非常重要。羅興樑表示，「因為中華隊目前在集訓中沒有機會出國找外隊比賽下，很感謝愛爾麗集團能舉辦這項愛爾麗盃比賽，除了可以讓選手互相對抗磨鍊實戰經驗之外，也希望能夠讓這項比賽可以給台灣更多身障者知道，一起來參與台灣輪椅籃球這項運動。」

「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將把目前正在集訓的12名中華隊成員，分成上午五對五的中華藍、白對抗賽；下午1點後再由12人分成中華ABCD隊來進行三對三的循環賽，參賽者都是目前台灣最強的輪椅籃球鬥士。

「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」除了由中華帕林匹克輪椅籃球協會主辦之外，愛爾麗集團也要感謝運動部和台南市政府的鼎力支持，有大家的支持，台灣輪椅籃球國家代表隊在國際上一定會蓄勢待發再創佳績。

籃球

延伸閱讀

TPBL／聯手杜拜知名開發商 夢想家發宏願：拿冠軍去杜拜

NBA／湖人末節僅8分遭獨行俠逆轉 佛雷格熱身賽表現基德給過

雲林縣愛無礙輪椅音樂人 走進「拾憶棧」演奏溫馨送愛

子宮肌瘤大如籃球…「這」手術讓傷口從20公分剩2公分 取出4公斤重子宮

相關新聞

輪椅籃球／亞帕運前哨站熱身賽18日登場 全台12名最強鬥士集結

向來以回饋社會為宗旨的愛爾麗集團，有感於台灣輪椅籃球推廣的辛苦，以企業的力量舉辦了「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽...

TPBL／踝傷趕不上開幕戰 馬建豪：世界盃來得及

福爾摩想夢想家本周末將迎接新賽季第一個主場周，但當家射手馬建豪因腳踝傷勢未癒，確定趕不上開幕戰，但他透露復原狀況「超進度...

TPBL／聯手杜拜知名開發商 夢想家發宏願：拿冠軍去杜拜

福爾摩沙夢想家迎接主場開幕周前先有好消息，今天球隊宣布和杜拜知名開發商DAMAC及大囍聚集團攜手，以「築夢球場，幸福城市...

TPBL／打造新氣象 夢想家「NEW ERA」迎戰賽季

福爾摩沙夢想家隊將於本周末在台中洲際迷你蛋迎接TPBL新球季的主場開幕戰，成軍邁入第九個賽季的夢想家以「NEW ERA」...

PLG／注入歐陸團隊球風 希臘籍助教納基斯加入洋基工程 

PLG新軍洋基工程籃球隊今天宣布，希臘籍助理教練納基斯（Nakis Mouratidis）正式加入團隊，現年35歲的納基...

籃球／著Curry 7、 FOX 2新靴上陣 蘇文儒、白曜誠放眼新賽季

運動品牌UNDER ARMOUR在今天舉行旗下兩大NBA球星勇士柯瑞（Stephen Curry）與馬刺福克斯（De'A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。