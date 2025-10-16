TPBL／踝傷趕不上開幕戰 馬建豪：世界盃來得及

福爾摩想夢想家本周末將迎接新賽季第一個主場周，但當家射手馬建豪因腳踝傷勢未癒，確定趕不上開幕戰，但他透露復原狀況「超進度」，有望月底回歸，仍渴望下月底展開的世界盃資格賽披上中華隊戰袍。

馬建豪今年夏天和夢想家隊友「新台灣人」高柏鎧一同出征亞洲盃，幫助中華隊重返8強，但備戰TPBL新賽季卻成傷兵，月初熱身賽前一天練球踩到隊友，導致右腳踝韌帶撕裂。

今天代表夢想家出席「築夢球場X築夢城市」記者會的馬建豪透露，本周六的新賽季開幕戰確定無法下場，他說：「預計下禮拜才會開始做無對抗訓練，不過開幕周後我們離下一場比賽有10天，應該有機會。」他透露傷勢原本預估要休息一個月，目前只有兩星期，但已經恢復7成左右，算是超預期，有機會趕上第一場客場賽程。

夢想家本周末開幕戰分別對上高雄全家海神和台啤桃園永豐雲豹，結束主場開幕周後，29日才要南下高雄再碰海神。

馬建豪提到，世界盃資格賽11月底才要登場，自己身體狀況屆時問題不大，期待再為中華隊效力。

中華隊世界盃資格賽分到B組，同組的有日本、南韓和中國，每支球隊都將進行一主場、一客場的對戰，中華隊首戰將於11月28日出戰日本隊。