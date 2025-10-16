TPBL／聯手杜拜知名開發商 夢想家發宏願：拿冠軍去杜拜

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
夢想家攜手大囍聚地產和國際知名開發商DAMAC，夢想家總經理韓駿鎧（左一）、副領隊韓駿騏（右一）、DAMAC銷售總監Johnny （左二）與大囍聚集團董事長陳閎元共同完成簽約儀式。記者曾思儒／攝影
福爾摩沙夢想家迎接主場開幕周前先有好消息，今天球隊宣布和杜拜知名開發商DAMAC及大囍聚集團攜手，以「築夢球場，幸福城市」為核心主題，牽引運動與城市的共同願景。

夢想家球衣上已可看見DAMAC的標誌，球隊總經理韓駿提到，夢想家和很多建商合作過，能和國際公司合作，讓夢想家有機會走到國際，且球隊原本參加ABL就是國際性聯盟，「希望透過這樣的合作，幫助夢想家，拿到隊史第一座冠軍。」他還笑說，未來說不定可以帶著球隊去杜拜旅遊，看看DAMAC的厲害作品。

DAMAC是杜拜最大私人開發商，品牌原本就有贊助英超足球隊伍切爾西（Chelsea），在杜拜還打造聯名的豪華濱海公寓，且是和美國總統川普合作的開發商。DAMAC銷售總監Johnny表示，有深入考察過夢想家，知道是很有潛力的籃球隊，「有信心他們這季可以拿冠軍。」

大囍聚集團董事長「Ted」陳閎元笑說，自己身份像是橋樑，將房地產和體育做結合，「期許台灣本土的籃球愈來愈炸，未來可以到國際，或許有夢想家聯名住宅，讓我們一起讓它發生。」

陳閎元補充說，光是講房地產常會被連結到炒房，但更想推廣生活、移居，尤其這幾年台灣職籃非常熱鬧，這次藉由結合台灣籃球的機會，讓台灣人可以用更舒服、更有趣的方式認識國際開發商。

夢想家有這次跨界合作，新加入的副領隊韓駿騏扮演重要角色，他笑說和陳閎元是認識多年的籃球球友，原本是想請大囍聚投入，聊一聊出現新世界。

「希望透過合作，把台灣籃球、夢想家推廣到國際，也讓球員走出去，不要只滿足於此。」韓駿騏說。

夢想家舉辦記者會，宣布攜手大囍聚地產和國際知名開發商DAMAC。記者曾思儒／攝影
夢想家總經理韓駿鎧（左）和把弟弟韓駿騏找進球隊擔任副領隊。記者曾思儒／攝影
