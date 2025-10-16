PLG／注入歐陸團隊球風 希臘籍助教納基斯加入洋基工程 

PLG新軍洋基工程籃球隊今天宣布，希臘籍助理教練納基斯（Nakis Mouratidis）正式加入團隊，現年35歲的納基斯教練擁有亞里斯多德大學體育教育背景，以培育年輕球員和科學化訓練見長。

納基斯曾於2024年加入中國CBA廣東宏遠隊，擔任助理教練，專注於建立攻守體系，並協助球員在高強度的賽事中提升個人能力與戰術素養。

對於來台執教，納基斯表示，「這是我第一次來到台灣，很高興能加入洋基工程這支充滿潛力的球隊。團隊還需要時間累積更多經驗，但透過訓練和密集的友誼賽，可以看見年輕球員每天都在進步，很榮幸能成為這個過程的一部分。」

總教練李逸驊表示，納基斯的加入為球隊帶來更多元、更先進的訓練方式，期待將歐陸團隊籃球的優點發揮出來，打出令球迷耳目一新的球風。