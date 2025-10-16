TPBL／打造新氣象 夢想家「NEW ERA」迎戰賽季

福爾摩沙夢想家隊將於本周末在台中洲際迷你蛋迎接TPBL新球季的主場開幕戰，成軍邁入第九個賽季的夢想家以「NEW ERA」作為本季口號，揭示全新氣象與動能，象徵團隊以嶄新姿態與穩健步伐展開賽季的征戰。

夢想家周六周六迎戰高雄全家海神隊，隔天對決台啤桃園永豐雲豹隊，門票可於全台ibon機台及ibon售票系統購票。球團除準備給球迷入場好禮，節間活動首日與AREA 02 合作、次日則由美津濃聯手推出，讓球迷有機會將知名品牌鞋款帶回家，中場遊戲獲勝的球迷也可得到夢想家周邊。

夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」將於開幕戰以全新制服亮相應援，用熱情與活力為主場注入滿滿動力。女孩們氣勢磅礴的舞蹈與感染力十足的笑容帶動全場節奏，讓現場氣氛持續高昂，帶領大家一起為夢想家加油，點燃屬於夢想家的主場熱力。

球迷專屬的D-FANS會員制度全新升級，新增「璀璨會員」等級，受到球迷熱烈回響。會員不僅能近距離欣賞開場表演，賽後可與受訪球員及賽後女孩合照，更能體驗賽後站上球場自由投籃體驗，享受專屬的榮耀與互動時刻。

夢想商城同步推出全新系列夢想裝備，包含短TEE、ATHLETIC 訓練服飾與主場、客場球衣，並搭配多款應援與生活周邊，讓球迷在日常中也能延續主場氛圍。多款新品同步登場，無論是場邊應援或日常穿搭，都能體現夢想家的獨特氣勢。