籃球／著Curry 7、 FOX 2新靴上陣 蘇文儒、白曜誠放眼新賽季

運動品牌UNDER ARMOUR在今天舉行旗下兩大NBA球星勇士柯瑞（Stephen Curry）與馬刺福克斯（De'Aaron Fox）全新戰靴Curry Series 7 & FOX 2體驗會，並找來雙職籃球星蘇文儒、白曜誠等人進行球鞋體驗，其中蘇文儒上賽季在TPBL奪得年度進步獎等3大獎項，不過他也直言必須忘記上賽季的總總，再度以挑戰者的身份出發。

蘇文儒上賽季在TPBL一舉拿下年度進步獎、年度第二隊與年度防守第一隊等3大個人獎項，從過去的藍領防守大鎖進化為全能球星，更是幫助海神闖進到總冠軍賽的功臣之一，而在上周新賽季開幕戰，他更在出戰國王的比賽中進帳海神本土球員最高的17分，延續上賽季的火燙表現。

在今天出席UNDER ARMOUR球鞋體驗活動後，蘇文儒也直言，新賽季自己與球隊都是從零開始，回到挑戰者角色，「壓力肯定是有，畢竟上賽季有打出一些成績，大家也會比較看重我們，也會把我們當競爭目標，但現在我們不能把自己當作被挑戰者，而是要重新回到挑戰者的身份。」

對於今天一次體驗UA兩大球星鞋款，蘇文儒也直言對「Curry Series 7」留下深刻印象，「因為我比較屬於跑動型，它跟以往的鞋子比較不一樣是因為它的回彈比較舒服，對於我們球員來說，腳底是很重要的，我們很經常的重踩跟落地，所以我覺得這方面給我的回饋是比較舒服的，也比較保護我的腳底的部分。」

而今天一同出席的領航猿後衛白曜誠，日前則是在東超開幕戰中於出戰B聯盟琉球黃金國王的比賽進帳8分和全隊最高的6助攻，不僅幫助球隊取勝，也為領航猿即將到來的PLG衛冕賽季注入強心針，白曜誠坦言，東超的首場比賽對於球隊衝擊很大，琉球也是相當強大的隊伍，首場比賽能以14分的差距取勝確實是賽前未預期到的。

談到今天的體驗會，在球場上也是速度派的白曜誠則是透露，「FOX 2」的抓地與急停能力更符合他的球風，「它給我的抓地，然後跟急停、煞停的部分，其實都給我很大的信心，讓我去做一些變向啊，或是急停的部分。」

「Curry Series 7」採用超臨界發泡中底結合高耐磨 UA FLOW 大底，重量僅303公克，將跑鞋的輕盈腳感與靈敏回彈完整移植至籃球鞋，帶來飛馳般的流暢體驗。至於「FOX 2」則是延續一代的輕量敏捷基因，在性能與細節上全面升級，中底搭載CHARGED+科技，結合TPE混合鞋墊與PEBAX 推進板，有效提升能量回饋並強化腳底支撐，讓每一次爆發衝刺與急停切入更加流暢。