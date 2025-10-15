快訊

TPBL／啦啦隊也有韓援三本柱！雲豹年度口號「豹青頑張」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹今天開季記者會大合影。圖／雲豹提供

台啤永豐雲豹今天舉行開季記者會，球團宣布與永豐銀行邁入第四季冠名合作，並揭曉新賽季年度口號「豹青頑張」，啦啦隊「浪LIVE電豹女」兩位全新韓籍啦啦隊成員徐賢淑、金賢姈也首度亮相，球隊執行長張建偉盼球員以無懼態度打出感動人心的比賽，朝總冠軍邁進。

雲豹新賽季年度口號「豹青頑張」，靈感源自日文「頑張る」，代表全力以赴、不輕言放棄，象徵球隊充滿朝氣的年輕世代，歷經上季試煉後，本季以更成熟、自信的姿態，展現「堅持到底」的團隊意志，開創屬於青年軍的黃金時代。雲豹主視覺採國內少見的日式浮世繪風格，以球隊配色展現熱血無懼的意象，全隊將全力突破極限，目標直指冠軍。

為感謝永豐銀行長期支持並迎接新賽季，球團特邀永豐銀行總經理莊銘福、執行長張建偉、新任隊長王皓吉、新生代球員代表高錦瑋，共同以毛筆題下「豹青頑張」四字，象徵新賽季啟動。永豐銀行表示，今年是連續第五年贊助台啤永豐雲豹，期待與新世代雲豹共同展現「豹青頑張」的職人精神，並邀請球迷進場，陪伴球隊迎接挑戰。

記者會上同步公開全新主題曲「豹青頑張」，由知名音樂人 DJ MR.JIN 製作，以熱帶節奏感的邁阿密Beat曲風打造，歌曲融合強勁節拍與洗腦旋律，象徵球隊全力以赴的熱血精神，以「年輕、熱血、節奏明快、朗朗上口」為核心，完美詮釋雲豹青春氣勢與不屈態度，宣告屬於豹迷的籃球季正式啟動。

本季浪LIVE電豹女陣容全面升級，迎來韓國人氣啦啦隊成員徐賢淑與金賢姈加盟，其中傳奇啦啦隊員徐賢淑更是首次跨海來台，加入職籃應援行列，與韓籍成員海莉共組「雲豹韓援三本柱」，為豹迷帶來嶄新華麗的視覺饗宴。上季由練習生轉正的電豹女成員也登台亮相，而徐賢淑以俏麗金色短髮與充滿魅力的舞台表現驚豔全場，並喊話邀請球迷共赴主場迎接新賽季。

雲豹2025-26賽季季票將於今天下午5點到晚上10點開放上季季票會員位置保留付款，明天晚上12點起優先開放給2024-25賽季季票持有者購買，下午2點起全面開賣季票。雲豹將於11月18日迎接主場開幕戰，球團宣布11和12月主場例行賽單場票將於18日中午12點起開放購買。

