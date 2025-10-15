快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

PLG／看林志傑最後一舞 勇士季票賣破隊史紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「野獸」林志傑職業生涯「最後一舞」帶動台北富邦勇士隊票房。圖／勇士隊提供
「野獸」林志傑職業生涯「最後一舞」帶動台北富邦勇士隊票房。圖／勇士隊提供

「野獸」林志傑職業生涯「最後一舞」帶動台北富邦勇士隊票房，球團宣布本季PLG賽季的年度季票從3日開幕以來，短短10天就突破歷年銷售紀錄，總計售出1300組，其中備受球迷喜愛的髮香區「FA 動次席」超過400席全數完售，再次印證勇士主場的高人氣與吸引力。

勇士新賽季以「All Braves, All Heart」為核心精神，球團表示本季除了有不少新加入的季票球迷外，上賽季已購買季票的球迷也展現高度支持，續購率更高達百分之99，各票價區的銷售也有顯著成長，反映球迷對主場觀賽體驗、場館氛圍與行銷內容的高度肯定與期待。

勇士新賽季主場例行賽共計12場，單日票將於17日中午12點到晚間11點59開放季票球迷優先購買，18日全面開賣。購票通路包括臺北富邦勇士售票網、富邦勇士售票App等平台，票價由新台幣300元到4000元不等，將依不同場次主題活動內容進行調整。

勇士主場開幕戰將於11月8日和平籃球館點燃戰火，當天購票入場的球迷可獲得2026年勇士年曆、賽程小卡等限定限量好禮；勇士球團表示，該場比賽各區將加價 150元，開幕戰主題活動也將於近期陸續公布，敬請球迷密切關注官方資訊。

籃球 富邦勇士 林志傑 PLG

延伸閱讀

高球／總獎金再加碼至680萬元 富邦長春公開賽29日開打 

TPBL／輸一場減價500元 攻城獅新賽季推場邊席浮動票價制

PLG／幸運對決偶像林志傑 狀元葉惟捷全力爭取新人王

PLG／林志傑退役後轉任管理層？ 許晉哲：他可能不想當教練

相關新聞

PLG／看林志傑最後一舞 勇士季票賣破隊史紀錄

「野獸」林志傑職業生涯「最後一舞」帶動台北富邦勇士隊票房，球團宣布本季PLG賽季的年度季票從3日開幕以來，短短10天就突...

TPBL／練過頭被陳志忠要求休息 劉丞勳：他第一次跟我這樣說

新竹御嵿攻城獅隊今年在選秀會上以狀元籤選入健行科大前鋒劉丞勳，對於日前在季前熱身賽接受職籃賽事的正式洗禮，劉丞勳坦言表現...

TPBL／高國豪將合約年拋諸腦後 李啟瑋修改投籃重心找準星

新竹御嵿攻城獅一哥高國豪與球隊的5年3500萬合約將在明年賽季結束後到期，對於本賽季將面臨「合約年」考驗，高國豪坦言並不...

TPBL／浮動票價宣示信心 攻城獅無懼洋基工程搶新竹版圖

在上賽季以墊底成績作收後，新竹御嵿攻城獅在休賽季不僅進行陣容上的補強，更是聯盟7隊中最早開訓的球隊，在今天的媒體日上更宣...

TPBL／輸一場減價500元 攻城獅新賽季推場邊席浮動票價制

新竹御嵿攻城獅隊今天於攻城獅訓練基地舉辦開季媒體日，正式公布新賽季年度口號「你信不信」攻城獅本季首場主場賽事將在11月1...

PLG／洋基工程創舉 啦啦隊決選售票兼睦那京見面會

職籃PLG新成員洋基工程籃球隊今天宣布正式成軍，兩位話題十足的韓籍啦啦隊員李素敏和睦那京也一同亮相，兩人為首的啦啦隊「Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。