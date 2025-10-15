PLG／看林志傑最後一舞 勇士季票賣破隊史紀錄

「野獸」林志傑職業生涯「最後一舞」帶動台北富邦勇士隊票房，球團宣布本季PLG賽季的年度季票從3日開幕以來，短短10天就突破歷年銷售紀錄，總計售出1300組，其中備受球迷喜愛的髮香區「FA 動次席」超過400席全數完售，再次印證勇士主場的高人氣與吸引力。

勇士新賽季以「All Braves, All Heart」為核心精神，球團表示本季除了有不少新加入的季票球迷外，上賽季已購買季票的球迷也展現高度支持，續購率更高達百分之99，各票價區的銷售也有顯著成長，反映球迷對主場觀賽體驗、場館氛圍與行銷內容的高度肯定與期待。

勇士新賽季主場例行賽共計12場，單日票將於17日中午12點到晚間11點59開放季票球迷優先購買，18日全面開賣。購票通路包括臺北富邦勇士售票網、富邦勇士售票App等平台，票價由新台幣300元到4000元不等，將依不同場次主題活動內容進行調整。

勇士主場開幕戰將於11月8日和平籃球館點燃戰火，當天購票入場的球迷可獲得2026年勇士年曆、賽程小卡等限定限量好禮；勇士球團表示，該場比賽各區將加價 150元，開幕戰主題活動也將於近期陸續公布，敬請球迷密切關注官方資訊。