TPBL／練過頭被陳志忠要求休息 劉丞勳：他第一次跟我這樣說

新竹御嵿攻城獅隊今年在選秀會上以狀元籤選入健行科大前鋒劉丞勳，對於日前在季前熱身賽接受職籃賽事的正式洗禮，劉丞勳坦言表現並沒有特別出色，也被球團顧問陳志忠特別要求多休息，讓劉丞勳直言，「這是他第一次跟我說要好好休息。」

身為UBA歷史得分王的劉丞勳，今年投入職籃選秀引發各隊高度關注，最終他也在TPBL選秀會上以狀元身份加入攻城獅，不過談到UBA與職業賽場的差異，劉丞勳坦言，過去在健行科大時期自己是球隊主要得分手，主打的也是快速球風，所以讓他有相當高的自由度，但來到攻城獅後，總教練威森也希望球員能夠照著他的體系打，做出更好的選擇，提高品質。

除了對於體系的適應外，劉丞勳也坦言另外一大改變就是對於「休息」的重視，他坦言過去一段時間真的有點練過頭，疏忽了身體的恢復，導致身上有一些傷勢出現，「忠哥（陳志忠）跟我說要好好休養，必須要在休息和訓練有好的平衡，才能成為更好的球員，這也是他第一次跟我說要好好休息。」

談到新賽季的目標，劉丞勳也坦言一生只有一次的新人王競爭當然是目標之一，但更希望自己能為球隊做出貢獻，「如果拿到新人王，球隊卻進不了季後賽，那是不可能會開心的。」