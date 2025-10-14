TPBL／高國豪將合約年拋諸腦後 李啟瑋修改投籃重心找準星

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
上賽季墊底的攻城獅期盼在新賽季觸底反彈。記者劉肇育／攝影
新竹御嵿攻城獅一哥高國豪與球隊的5年3500萬合約將在明年賽季結束後到期，對於本賽季將面臨「合約年」考驗，高國豪坦言並不會因此有過大壓力，而是將專注力放在自己與球隊身上，希望能夠在新賽季幫助球隊打出更好表現。

攻城獅與高國豪在2021年9月簽下5年3500萬元的合約，在當時不僅是展現對於當家球星的重視，更是創下台灣職籃薪資透明的創舉，不過隨著過去幾年攻城獅戰績載浮載沉，雙方的合約也僅剩下最後1個賽季。

在今天攻城獅媒體日上，高國豪就坦言對於「合約年」並沒有感受到特別壓力，「我要做的依舊是全力以赴，把該做的做好，上賽季很可惜，不晚是傷勢狀況還是其他因素，今年我們都要好好準備，從個人到團隊、教練團，所有人都要連結起來把每一場打好。」

高國豪直言，上賽季攻城獅戰績墊底確實讓大家都不好受，儘管新賽季球隊也依舊不被看好，但過去的就讓他過去，準備好迎接新開始，「不論是團隊氛圍還是陣容我們都蠻期待的，上季我們很早就結束賽程，但這季也很早就開始，準備一定比其他球隊更充足一點，大家都很期待新賽季的到來。」

而上賽季加入攻城獅後卻一度找不到準星的李啟瑋，今年休賽季則是在教練的協助下找出投籃重心的問題，他坦言上賽季可能是他從SBL新人年以來面臨過最大的打擊以及調整，希望找回昔日準星，「今年我們整體磨合狀況比去年還好，不只是本土跟本土，本土跟洋將間也是，尤其幾名洋將都蠻願意分享球權，對於新賽季確實有更高的期待。」

